2 Farklı Samsung Telefon, Aslında "2 Aynı Samsung Telefon" Olabilir!

2021'e yalnızca birkaç ay kaldı ve yeni yıl ile beraber de kuşkusuz markaların yeni yıl modelleri piyasaya çıkacak. Samsung da şu an bunun hazırlığında. Galaxy A ve Galaxy M serilerini yeni modellerle zenginleştirme hazırlığında olan şirket, öte yandan ise kuşkusuz Galaxy S21 hazırlığını sürdürüyor. Daha önce Galaxy S21 için üretim bandını açtığını sizlere duyurmuştuk.
Samsung'un 2021 Galaxy A ve Galaxy M serilerinde yer alacak 2 telefonu hakkında da bilgiler var. Galaxy A02 ve Galaxy M02 olarak anılan bu 2 model, Bluetooth sertifika listesinde belirmiş. 2 telefonun kod isimleri SM-A025F ve SM-M025F olarak yer alırken, iddiaya göre Samsung bu 2 telefonu birbirinin tamamen kopyası olarak üretiyor.
Bilgilere göre Samsung, her 2 telefonunda da aynı özellikleri kullanacak ve her 2 modelde de 2 GB RAM ile 32 GB / 64 GB hafıza seçeneklerine yer verecek. Hatta renk seçenekleri bile siyah, mavi ve kırmızı şeklinde aynı olacak olan telefonlar aynı pazarda ise yer almayacak.
Bazen markalar aynı üretim bandından çıkmış aynı özelliklere sahip telefonları, farklı modeller şeklinde kutulayarak farklı pazarlarda satışa çıkartabiliyor, buna çokça rastlıyoruz. O nedenle Samsung'un böyle bir hamlede bulunması çok şaşılacak bir durum değil. Ancak bu 2 modelden hangisinin Türkiye'de satışa çıkacağını şimdiden bilmiyoruz. Yani Galaxy A02'yi görebilir ya da Galaxy M02 ile karşılaşabiliriz. Elbette Samsung'un bu telefonları sadece Çin ve Hindistan özelinde satışa sunacak olması da olası. Bekleyip göreceğiz.
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