HONOR 50 Çoklu Çekim Modlarıyla vlog İçeriklerini Hedefliyor

HONOR, düzenlediği etkinlikte gelişmiş kamera kurulumuyla vlog deneyimini bir adım öteye taşıyan ve yakın zamanda Türkiye'de satışa çıkacak olan yeni amiral gemisi telefonu HONOR 50'nin tasarım sürecini anlattı.

HONOR, HONOR 50'nin Tasarım Sürecini Anlattı

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