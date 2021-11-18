Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri Başvuruları Başladı

Türkiye'de geliştirilen özgün fikrî mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla 2012 yılından beri düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nin 2021 ayağı için başvurular bugün itibariyle başladı. Türkiye'nin en iyi oyunları, 25 Aralık 2021 tarihinde yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.
Türkiye'nin En İyi Oyunları Seçilecek
Kristal Piksel 2021, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), ODTÜ TEKNOKENT ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi), The Game Circle ve METU GATES ortaklığıyla düzenleniyor. Kristal Piksel, Türkiye'deki oyun geliştiricilerini ve dijital oyunları kamuoyunun ve sektörün dikkatine sunarak daha fazla yerli oyun geliştirilmesini teşvik etmeyi hedeflemekte. Yapılan başvurular bu hedef doğrultusunda oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın önemli isimlerinden oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendirilecek.
Oyunlar; aralarında yılın en iyi mobil, PC, konsol, VR oyunu, en iyi işitsel sanat, en iyi anlatı ve en iyi görsel sanat gibi farklı kategorilerin olduğu toplam 11 dalda yarışacaklar.
Kristal Piksel'e başvuracak geliştiricilerin, başvurularında belirttikleri oyunla ilgili fikrî mülkiyet haklarına sahip olmaları ve oyunun herhangi bir platformda 2 Kasım 2020 ve 9 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımlanmış olması gerekiyor. Yarışma yurtiçinde veya yurtdışında faaliyet gösteren Türk geliştiriciler ve Türkiye'de ikamet eden yabancı geliştiricilerin katılımına açık.
Son Başvuru Tarihi 9 Aralık!
TOGED, ODTÜ TEKNOKENT ATOM, The Game Circle ve METU GATES ortaklığıyla düzenlenen ve 2012'den bu yana ülkemizden çıkan özgün oyunlara dikkat çeken Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'ne başvurmak için 9 Aralık 2021'e kadar https://www.kristalpiksel.org/ adresinde yer alan formu doldurun.
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