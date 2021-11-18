Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri Başvuruları Başladı

TOGED, ODTÜ TEKNOKENT ATOM, The Game Circle ve METU Gates işbirliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri ile en iyi yerli oyunlar belirlenecek.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri Başlıyor

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