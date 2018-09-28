Honor 8X, Amiral Gemilerine Meydan Okuyor
Honor'ın yeni cihazı 8X, adeta bütçe dostu telefon kılığında bir amiral gemisi!
Huawei'nin bütçe dostu cihazlarını pazarlamak için oluşturduğu alt marka olan Honor, son bir yılda beklenmeyen bir satış başarısı gösterdi. Huawei, Mate X ve PX gibi yeni ve ultra lüks cihazlarla üst segmentlerde rekabet ederken Honor ise bu cihazların birçok özelliğini daha düşük bütçeli pazarlara getirebilmenin peşinde.
Bu yolda Honor'ın yeni gözdesi konumunda olan 8X'in özellikleri birçok konuda "amiral gemisi" olarak tanımlanan cihazlardan geri kalmıyor. 6.5 inç ekran ile gelen cihazın sunduğu ekran çözünürlüğü 2340 x 1080 olarak karşımıza çıkıyor. Bu devasa çözünürlüğü taşıyan ekranın telefon gövdesine oranı ise %91'e ulaşıyor. Huawei bu noktada Honor 8X'in kendisinden çok daha pahalı olan Samsung Galaxy S9'dan daha fazla ekran-gövde oranı yakaladığına dikkat çekiyor.
Telefonun arka kısmında bulunan cam tabaka ise 2.5D cam teknolojisi sayesinde fiziksel darbelere karşı daha dayanıklı. Bu tabakanın arkasında Huawei'nin özel üretim süreci sayesinde gradyan geçişli renk tabakası bulunuyor. Huawei, bu yeni üretim boya katmanını "ızgara efekti" olarak isimlendiriyor. Bu teknolojinin telefona Honor Play Player Edition'daki tasarıma benzer bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz ancak bu sefer Huawei'nin seçtiği renkler çok daha canlı. Cihaza baktığınız açıya göre gördüğünüz renk de bu sebeple sürekli olarak değişiyor.
Telefonun arkasında üst köşede 20MP+2MP olmak üzere bir çift kamera sistemi bulunuyor. Parmak izi sensörü de işaret parmağınızı doğal olarak konumlandırdığınız yere, telefonun ortasından biraz üst tarafa konumlandırılmış.
Telefona Kirin 710 işlemci ve 3,750mAh kapasiteli bir batarya güç veriyor. Telefon iki depolama ve RAM seçeneği ile gelecek. 4GB RAM ve 6GB RAM seçeneklerine sahip olacak telefonun depolama alanı ise 128GB'a kadar seçeneklere sahip.
Huawei henüz telefonun fiyatı hakkında bir bilgi vermiyor ancak Ekim'in başlarında yapılacak resmi tanıtım ile bu sorunun cevabı da açıklığa kavuşacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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