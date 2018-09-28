Honor 8X, Amiral Gemilerine Meydan Okuyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Korsanlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler