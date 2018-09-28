Honor 8X, Amiral Gemilerine Meydan Okuyor

Honor'ın yeni cihazı 8X, adeta bütçe dostu telefon kılığında bir amiral gemisi!

Honor 8X, Amiral Gemilerine Meydan Okuyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Honor 8X, Amiral Gemilerine Meydan Okuyor
Xiaomi'nin Dev Logosu Rekorlar Kitabında!
Eset'e Göre İlk UEFI Zararlısı Keşfedildi
Masaüstünde Oyun Denetçileri Hakim!
Google yeni politikasını kamuoyuna duyurdu!

İlginizi çekebilir