Honor akıllı TV satışına başlayacak!
Honor, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde akıllı TV satışına başlamayı planlıyor!
Huawei'nin alt markası Honor, akıllı cihazlar portfolyosunu geliştirerek telefonlar ve saatlerin yanına televizyonları da ekliyor. Çıkabilen bir kamerası olan Honor TV, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Çin ve Hindistan'da satışa sunulacak.
Xiaomi, Realme, Gionee, Hisense ve Oppo gibi diğer Çinli akıllı telefon markaları da kendi televizyonlarına sahipler ve OnePlus'ın da yakın zamanda bir ürün sunması bekleniyor.
Honor Orta Doğu ve Afrika Başkanı Chris Sun Baigong'un TechRadar Orta Doğu'ya söylediğine göre Honor, kullanıcılara evlerinde, yolda ve ofislerde en iyi kullanıcı deneyimini sunmayı hedefliyor. Giyilebilirler ile yolda ve akıllı telefonlar ile ofislerde bu deneyim sunulurken, televizyonlar da evleri kapsayacak gibi gözüküyor.
Ancak televizyonun bölgede yayımlanması sorulduğunda, yönetici sadece "doğru zamanda" yayımlanacağını söyleyerek bir zaman aralığı belirtmedi.
Medya haberlerine göre Honor Vision, 9 Ağustos tarihinde Huawei Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılacak.
Counterpoint Technology Market Research (Teknoloji Piyasa Araştırma) yöneticisi Tarun Pathak, her marka için çoklu ekran form faktörlerine, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı TV'ler gibi, giriş yapmanın doğal olduğunu ve bunun en büyük sebebinin de tedarik zincirini anlamanın çok zor olmadığını söyledi.
Pathak, akıllı TV alanında Android OS'un hâlâ iyi olduğunu ve herkesin alternatif bir OS kullanabileceğini söyledi. Akıllı telefonların aksine televizyonlarda herkes Android işletim sistemine bağlı kalmak zorunda değil. Televizyonlar için Samsung Tizen OS kullanırken LG webOS kullanıyor.
Huawei de bir süredir HongMeng OS'u üzerinde çalışıyordu ve bu işletim sisteminin Android'ten %60 daha hızlı ve macOS'tan ciddi ölçüde daha hızlı olduğunu iddia ediyor.
Ayrıca TV piyasasının hâlâ doyum noktasına ulaşmadığını ve yeni firmaların girişine açık olduğunu da belirten yönetici, her OEM oyuncusunun önümüzdeki 3-4 yıl için bir içerik stratejisine sahip olduğunu ve bunların bir TV satın aldığınızda belirli bir saat bedava içerik veya VR ve AR ile beraber paketlenme gibi seçenekler olduklarını söylüyor. İleride firmaların donanımdan para kazanmalarının giderek zorlaştığını belirten yönetici, bu yüzden yazılım, içerik ve hizmet seviyesinde düşünmenin gerekli olduğunu belirtiyor...
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