Honor Magic ve Honor Play Ortaya Çıktı!
Huawei'nin yeni telefonları Honor Magic 2 ve Honor Play ortaya çıktı!
Huawei'nin markalarından Honor da kızaklı telefon işine girdi. Firma, IFA'daki tanıtımı öncesinde Honor Magic 2 telefonunu neredeyse tamamen gösterdi. Telefon, ön kamerayı kayan bir mekanizmayla saklıyor.
Benzer bir işlevi Oppo Find X'te gördük ama Magic 2 biraz farklı çalışıyor, çünkü telefonu mekanizmayı kendiniz kaydırmanız gerekiyor. Görünüşe göre telefonlarda Nokia 8110'ların dönemine geri dönüyoruz; galiba bir sonraki adım fiziksel klavyeler olacak.
Huawei'nin aşağıda bahsettiğimiz yeni Kirin 980 yonga setiyle gelen telefonun diğer teknik özellikleri henüz açıklanmadı.
Honor Play
Huawei'nin diğer yeni telefonu Honor Play ise oyun telefonlarının varlığını bir kez daha doğruluyor. IFA'daki birçok telefon gibi iPhone X'e görünüşte çok benzeyen Honor Play, 6,3 inç'lik bir ekranla, geniş bir çentikle ve altta ince bir "çeneyle" geliyor. Dikey olarak sıralanmış 16MP ve 5MP bir çift kamerayla gelen cihaz, ön yüzde 16MP'lik bir kameraya yer vermiş.
microSD kart slotu, kulaklık girişi ve parmak izi okuyucusu, Play'in özellikleri arasında. Huawei'nin Kirin 970 işlemcisini kullanan cihazda 64GB depolama alanı ve 4GB RAM bulunuyor. Pil kapasitesi ise 3.750mAh ile oldukça güçlü.
Tüm bunlar güzel, ama Honor Play'in öne çıkan yanı, sunduğu oyun özellikleri. Özel "GPU Turbo" modu ile grafik performansını yüzde 60 artırabilen telefon, bu esnada güç tüketimini yüzde 30'a kadar azalttığını iddia ediyor. Huawei'ye göre bu modda elde edeceğiniz fps, diğer telefonlara göre daha yüksek. Firma, özellikle PUBG oyuncularının fark edilir performans artışı sağlayacağını söylüyor.
"AI 4D Smart Shock" işlevi ise oyun sırasındaki titreşimleri güçlendiriyor, böylece oyundaki aksiyonu hissedebiliyorsunuz. Son olarak üç boyutlu sarmal ses, daha gerçekçi bir oyun deneyimi sağlamayı amaçlıyor. Bu işlevin sadece kulaklıklarla çalıştığını söyleyelim.
Honor Play, birkaç renk seçeneğiyle Avrupa'da 329 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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