HONOR MagicBook 15'te Kampanya Başladı

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR'un hafif ve ince tasarımla gelen ve AMD Ryzen 5 3500U işlemci ile donatılan yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook 15, cazip kampanya fiyatı ile Vatan Bilgisayar mağazasına özel olarak 6.399 TL'den satılıyor. Sadece 1,52 kg ağırlığında olan ve 7,5 saate kadar batarya ömrü sunan dizüstü bilgisayar, hem beyaz yakalılara hem de öğrencilere kesintisiz bir çalışma imkanı sağlıyor.
Kompakt tasarım, yüksek performans
15,6 inç boyutu ile şık bir tasarıma sahip olan MagicBook 15, ergonomik yapısı ve hafifliği ile ön plana çıkıyor. 1080P çözünürlükte IPS ekranı ve yüzde 87'lik ekran-kasa oranıyla göz dolduran dizüstü bilgisayar, aynı zamanda 180 dereceye kadar açılabilme özelliğiyle menteşelerde yaşanabilecek kırılma problemlerinin de önüne geçiyor.
Çoklu çekirdek performansı ile çoklu görev işleyişlerinde iyi bir performans sağlayan Ryzen 5 3500U Mobil işlemciden gücünü alan HONOR MagicBook 15 modeli, grafik tarafında yine başarılı performans sunan Radeon Vega 8 grafik işlem ünitesini içerisinde barındırıyor. 8GB çift kanal belleğe sahip olan bu model aynı zamanda, 256GB'lık PCIe NVME SSD depolamaya sahip olarak sunuluyor.
Güvenli kullanım, uzun pil ömrü
HONOR MagicBook 15, pop-up web kamerası gizliliğinizi korumaya yardımcı olurken, parmak izi sensörüne sahip güç tuşu ise güvenlik konusunda ön plana çıkıyor ve sadece saniyeler içerisinde bilgisayarınızın açılmasına olanak tanıyor.
Hafif tasarımı ile taşınabilir bir yapıda olan dizüstü bilgisayar, 7.5 saate kadar sunulan pil ömrüyle de proje ve ödevlerinizde sizi yarı yolda bırakmıyor. Yeni nesil Tip-C güç adaptörü ile kullanılabilen MagicBook 15, 65W'lık şarj adaptörü sayesinde 30 dakika içerisinde yüzde 53'lük şarj oranına ulaşabiliyor. Tam şarjda ise 7.5 saate kadar video oynatma süresi ile uzun yolculuklarınızın vazgeçilmez unsuru haline geliyor.
Uzay Grisi renginde kampanyaya dahil olan HONOR MagicBook 15, Vatan Bilgisayar mağazasına özel 6.399 TL fiyatı ile kullanıcıları bekliyor. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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