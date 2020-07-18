HONOR MagicWatch 2 Spor Deneyimini Zenginleştiriyor

Gelişmiş spor ve sağlık takibi özellikleriyle kullanıcıların hayat kalitesini artıran akıllı saat HONOR MagicWatch 2, son güncellemeyle sayısı 100'e çıkan yeni egzersiz modlarıyla çok daha geniş bir skalada aktivitelerinizi takip edip, spordan en yüksek verim almanıza yardımcı oluyor.