HONOR MagicWatch 2 Ünlü Sanatçılar ile Yenilendi

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR'un, gelişmiş spor ve sağlık takibi özellikleri sunan popüler akıllı saati HONOR MagicWatch 2 için dünyanın her yerinden farklı sanatçılar bir araya gelerek yeni saat yüzleri ve bunlara uyumlu kayışlar tasarladı. Çağdaş sanatçıların imzasını taşıyan özelleştirilebilir yeni tasarımıyla HONOR MagicWatch 2, tarzınızı tamamlayan en sevdiğiniz günlük aksesuarınız olacak.
Huawei Sağlık mobil uygulaması üzerinden indirilebilen özel tasarım yeni saat yüzleri ve bunlara uyumlu yeni kayışlar; Jacky Tsai, Giovanni Ozola, Wang DongLing ve Zhou Li gibi tanınmış çağdaş sanatçıların imzasını taşıyor. Giyilebilir teknolojileri her zevke uygun seçeneklerle daha şık, modaya uygun hale getiren HONOR, böylece daha akıllı ve bağlantılı bir dünya oluşturmayı hedefliyor.
"Floral Horse"
Dünyanın en önemli çağdaş pop sanatçılarından biri olan Jacky Tsai, MagicWatch 2 için ürettiği "Floral Horse" eserinde çiçekler, taşlar ve birçok farklı elementle birlikte dinamik ve renkli bir hava yakalıyor.
"One Day"
Fotoğraf, video ve heykel gibi farklı disiplinlerde sanat eserleri üreten Giovanni Ozola ise MagicWatch 2 için "One Day" adlı iki görünüm yarattı. "One Day" içerisinde barındırdığı grafiti ve gündoğumu karşıtlığıyla hayatın hareketli ve sakin taraflarını bir araya getiriyor.
Wang Dongling
Çin'in yaşayan en iyi kaligrafı olarak nitelendirilen ve bu yeteneğini resme de yansıtan Wang Dongling, MagicWatch 2 için hazırladığı tasarımda deneysel kaligrafik tarzını, yoğun yeşil renk ve güçlü fırça darbeleriyle birleştirdi.
"The Peach Garden - Pink - Lines NO.3"
Çinli Zhou Li ise ülkenin en ilham verici kadın sanatçılarından biri. HONOR'un akıllı saati için hazırladığı "The Peach Garden - Pink - Lines NO.3" eserinde, dinamik çizgileri fırça darbeleriyle birleştirerek, bir nevi enerji akışını temsil ediyor.
Hepsi ve daha fazlası Huawei Sağlık uygulamasında
HONOR MagicWatch 2 sahipleri tüm bu tasarımlara ve daha birçok farklı saat yüzüne, Huawei Sağlık uygulaması üzerinden erişerek kullanabiliyorlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın