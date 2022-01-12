HONOR Robot Süpürge Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Akıllı telefonlar ve aksesuarlarına ek olarak Türkiye'de ürün gamını genişletmeye devam eden HONOR'un yeni robot süpürge modeli HONOR Choice R1 Cleaner yüksek emiş gücü, uzaktan kumandalı kontrolü ve 300ml'lik su haznesi ile rakiplerinden ayrılırken 7.9 cm yüksekliği ile her yere kolaylıkla girebiliyor.