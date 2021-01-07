HONOR Router 3 ile Daha Hızlı Kablosuz Ağ Deneyimi

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, tüketiciler için daha akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim yaratmak hedefiyle ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Daha hızlı bir kablosuz ağa, en yeni Wi-Fi 6 Plus teknolojisi ve kullanım kolaylığıyla sahip olmak isteyenler için tasarlanan HONOR Router 3, evdeki internet ağınızı hızlandırırken, kompakt ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.
Wi-Fi 6 Plus ile yüksek hız
Çift çekirdekli 1.2 GHz işlemciye ve en yeni Wi-Fi 6 standardına sahip olan HONOR Router 3, bu teknolojiyi destekleyen cihazlarda ultra yüksek hız ve düşük pil tüketimini mümkün kılıyor. Önceki standarda göre 3 kat daha yüksek hız ve 4 kat daha fazla bant genişliği sunan Wi-Fi 6, HONOR Router 3'le bu teknolojiyi daha erişilebilir hale getiriyor. Toplamda 5 adete kadar ek HONOR Router 3'e bağlanarak geniş alanlarda kapsama alanını genişleten cihaz, menzil arttırıcı özelliğe de sahip.
Hisilicon tarafından geliştirilen Gigahome Wi-Fi 6 yonga setiyle en yeni kablosuz standardını sunan cihaz, çift çekirdekli 1.2 GHz işlemciyle güçlü performans sağlıyor. HONOR Router 3, Wi-Fi 5'e göre üç kat daha yüksek ağ hızı, dört kat daha fazla kapasite, daha düşük gecikme süresi ve yüzde 30 daha az enerji tüketimiyle büyük avantaja sahip.
1024-QAM ve 160MHz ultra bant genişliğine ulaşan HONOR Router 3, 1Gbps'nin de ötesinde ağ hızlarına ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar daha yüksek aktarım hızlarına ve daha geniş kablosuz kapsama alanına sahip oluyor. HONOR Router 3'ün, bu teknoloji sayesinde sunduğu özelliklerden bazıları şöyle:
- OFDMA Çoklu Kullanıcı Teknolojisi ile donatılan HONOR Router 3, birden fazla farklı cihazla aynı anda iletişim kurma yeteneğine sahip. (2.4GHz bandında maksimum 4, 5GHz bandında ise maksimum 16 cihaz)
- Hedef Uyanma Süresi özelliği sayesinde kullanıcılar, bağlı cihazları için "uyanma" zamanı belirleyebiliyor. Yani kullanıcılar cihazlarını kullanmadıkları anlarda veri alışverişini engelleyerek, cihazların pil tüketimini minimuma indirebilirler. Diğer router'lara göre HONOR Router 3 sayesinde cihazların güç tüketimi yüzde 30'a kadar düşebiliyor.
- Wi-Fi 6 özelliği sayesinde en yeni güvenlik standardı WPA3'le hatırlaması kolay şifreler kullanabilirken, ağlara izinsiz girişleri de engelleme konusunda üstünlük sunuyor.
AI Life ile kolay yönetim
HONOR Router 3, mobil cihazınıza yükleyeceğiniz Huawei AI Life uygulamasıyla kontrol edilebildiğinden kurulumu ve yönetimi oldukça kolay. Uygulama üzerinden bağlı cihazlara hız limiti koyabilen internet kullanım süresi belirleyen cihazda, ebeveyn kontrolü de bulunuyor. Smart Diagnostic özelliği ise ağla ilgili sorunların anında belirlenip hızlıca çözülmesine imkân sağlıyor.
649 TL fiyatıyla Türkiye'de satışa sunulan HONOR Router 3 online satış noktalarında kullanıcıları bekliyor.
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