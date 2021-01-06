Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2020'deki kazancı belli oldu! Dudak uçuklattı

2020 yılı tüm dünyanın pandemiden etkilendiği bir yıl oldu. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple yine de lansmanlarda oldukça verimli bir yıl geçirdi ve piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı. Şimdi de ABD Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bir dosyalama Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2020'de kazandığı para miktarı ortaya çıktı.
İŞTE TİM COOK'UN 2020 KAZANCI
Rapora göre Cook 2020 yılında 14.7 milyon dolar kazandı. Gadgetsnow'un haberine göre Tim Cook'un tazminatı, 3 milyon dolarlık temel maaş, 10.7 milyon dolarlık performansa dayalı ödeme ve yaklaşık 1 milyon dolarlık seyahat ve güvenlik harcamalarını içeriyordu.
Cook'un eve dönüşü, 11.6 milyon dolar kazandığı geçen yıla kıyasla arttı. Ancak rakam, 2018'de kazandığı 15.68 milyon dolardan düştü.
ABD Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalamasında Apple, Cook'un 2021'de uzun vadeli bir öz sermaye ödülü almaya hazır olduğunu da açıkladı. " 2011'de CEO rolüne terfi ettiğinden beri ilk defa, Bay Cook'un 2021 tazminatı uzun vadeli eşitlik ödülü. Apple'ın dosyadaki vekaletname beyanı, bu ödül, zaman dayalı ve performansa dayalı öz sermaye teşviklerinin yapısını, adı geçen diğer yönetici memurlarımızın ödülleriyle daha uyumlu hale getirecek" dedi.
2021 YILI TİM COOK'UN 10. YILDÖNÜMÜ OLACAK
2021, Apple CEO'su Tim Cook'un 10. yıldönümü olacak. Yönetim Kurulu, Cook'un benzersiz yenilikler getirdiğine ve CEO rolüne odaklanacağına, değerler ve dürüstlüklerle liderlik etmenin ne anlama geldiğini gösterdiğine ve hissedarlarımız için sürekli olarak inanılmaz sonuçlar sağladığına inanıyor.
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