Honor View 30'dan Kafa Karıştıran Sızıntı

Honor View 30'un 26 Kasım'da tanıtılması bekleniyor. Cihazla ilgili birkaç sızıntı daha önce gelmişti ancak yeni sızıntı, bildiğimizden çok farklı bir cihazı gözler önüne seriyor.
Web sitesi 91mobile tarafından paylaşılan resimlerin (aşağıda) "güvenilir bir kaynaktan" geldiği iddia ediliyor. Resimde Honor View 30 ve Honor V30'u gördüğümüz ileri sürülüyor. Resimler, önceki sızıntılardan birkaç yönden farklı. İlk olarak cihazda dört arka kamera olacağı söyleniyordu ancak çizimlerde sadece üç kamera görüyoruz. Buna ilave olarak daha önceki sızıntılarda kameraların merkezde, kare şekilli bir blok içerisinde bulunduğu görünüyordu. Yeni çizimlerde kameralar, dikdörgen bir blok içinde, sol üstte yer alıyor.
[Exclusive] Honor V30 press images confirm punch-hole display with dual selfie camerashttps://t.co/drKxG4XSLb— 91mobiles (@91mobiles) November 18, 2019
Hangi sızıntının doğru söylediğini anlamak, şu an için pek kolay görünmüyor. Honor View 30 ve Honor View 30 Pro hakkında dedikodular bir süredir yapıldığından sızıntılar, iki farklı telefonu gösteriyor da olabilir.
Telefonun diğer özellikleri arasında kenarda bulunan parmak izi sensörü, olmayan kulaklık girişi ve ön kamera için delikli ön yüz var.
View 30'un tanıtılacağı 26 Kasım'da yeni bilgiler öğreneceğimizden eminiz.
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