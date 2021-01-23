Honor View40 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Haberimizde...

Honor, Huawei tarafından satılmasının ardından ilk akıllı telefonunu, yani View40'ı resmi olarak tanıttı. Honor View40 özellikleri ve fiyatı haberimizde...

Honor View40 tanıtıldı

Honor, Huawei tarafından satılmasının ardından ilk telefonunu resmi olarak tanıttı. Honor View40 şimdilik sadece Çin pazarı için duyurulmuş durumda ama gelecekte Avrupa pazarında da girmesi bekleniyor.

Gücünü MediaTek'in Dimensity 1000+ yonga seti ve 8GB RAM'den alan View40, 6.72inç'lik OLED ekrana sahip. Bu ekran iki yandan kavisli, 2.676 x 1.236 çözünürlük sunuyor, 120Hz tazeleme hızı desteği ile geliyor.

Ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkada ise bizi 3'lü bir kamera sistemi karşılıyor. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlük sunarken, ultra geniş açı lensi 8 megapiksel ve makro lensi 2 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Telefonda kullanılan batarya 4.000mAh kapasite ile geliyor. 66W süper hızlı şarj desteği, bu bataryanın 1 saatten kısa sürede 0'dan 100'e kadar şarj olmasını sağlıyor. View40'ta ayrıca, 50W kablosuz şarj imkanı da bulunuyor.

Telefonun Çin fiyatı ise şu şekilde: 128GB'lık model 555 dolar, 256GB'lık model 617 dolar.

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