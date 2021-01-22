Samsung, Galaxy Buds Pro Alanlara Nostaljik Bir Sürpriz Yapıyor

Eğer cep telefonları ile mesainiz 2000'li yılların ilk zamanlarına kadar geriye gidiyorsa, Samsung'un bu müthiş hediyesi eminizi sizin de fazlasıyla hoşunuza gidecek.

22 Ocak 2021 14:00

Levent Öztürk