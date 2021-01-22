Samsung, Galaxy Buds Pro Alanlara Nostaljik Bir Sürpriz Yapıyor

Eğer cep telefonları ile mesainiz 2000'li yılların ilk zamanlarına kadar geriye gidiyorsa, Samsung'un bu müthiş hediyesi eminizi sizin de fazlasıyla hoşunuza gidecek.

  • Levent Öztürk
Galaxy Buds Pro ile nostaljik hediye
Samsung

Samsung'un yeni Galaxy Buds Pro kulaklıkları Güney Kore'de özel bir sürprizle birlikte geliyor. Firma, akıllı telefon dönemi öncesinde telefon kullanmaya başlayanlara nostalji hissini yaratacak bir çift aksesuarı tanıttı. Kore'de Samsung'un online mağazasından Galaxy Buds Pro satın alan müşterilere, Samsung'un eski katlanır telefonlarını anımsatan bir şarj kılıfı hediye edilecek.

Samsung'un Yeni Kulak İçi Kablosuz Kulaklığı Galaxy Buds Pro Tanıtıldı

Müşteriler, eski katlanır telefonlarla aynı adı taşıyan ve onlara benzeyen Anycall T100 veya Anycall E700 kılıfı seçebilecek. Samsung SGH-T100, bundan 20 yıl önce 2001 yılında ve SGH-E700 de birkaç yıl sonrasında sunulmuştu. Her iki telefon da, katlanabilir telefonların moda olduğu çağa aitti ve akıllı telefonların ortaya çıkışından çok önce üretimi durdurulmuştu.

Tahmin edilebileceği gibi bu kılıfların GSM yetenekleri veya akıllı özellikleri bulunmuyor ve hem kameraları, hem de ekranları tamamen görsel amaçlı. Her bir kılıfın değeri 33.000won (yaklaşık 30 dolar) olarak belirlenmiş durumda ancak Samsung, Kore'deki erken Galaxy Buds Pro alıcılarına bunları hediye olarak veriyor. Anycall T100 kılıfı 91,31x58,18x32,78mm boyutlarında ve 35 gram ağırlığındayken, Anycall E700 ise 73,39x55,92x33,21mm boyutlarında 40 gram ağırlığında.

Samsung, erken Galaxy Buds Pro alıcıları için diğer pazarlarda henüz bu kılıflar gibi bir açıklamada bulunmuş değil. Bu durumun değişip değişmeyeceğini ise zaman gösterecek...

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