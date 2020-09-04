Honor Watch GS Pro ve Watch ES Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, Avrupa'nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020 kapsamında yeni akıllı yaşam ürün ve teknolojilerini tanıttı. "Akıllı yaşamı genişlet" temasıyla düzenlenen basın konferansında markanın en yeni ürünleri HONOR Watch GS Pro ve HONOR Watch ES akıllı saatlerini tanıtan şirket, yeni cihazları ile kullanıcılara yeni seçenekler sunuyor.
HONOR Watch GS Pro: Macera severler için güçlendirilmiş bir akıllı saat
HONOR Watch GS Pro, maceracıların performanslarını artırmaya ve doğayı keşfetmeyi sevenlere yardımcı olan, güçlendirilmiş bir akıllı saat. Tam 25 günlük sıra dışı bir pil ömrüne sahip olan akıllı saat, şu anda giyilebilir teknolojiler pazarındaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen HONOR Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi. Yüksek hassasiyete sahip, yerleşik çift uydu konumlandırma sistemine sahip olan akıllı saat, rotadan dönüş ve rotadan sapma uyarısı gibi özellikleriyle de doğayı endişe etmeye gerek kalmadan keşfetmenize yardımcı oluyor. Buna ek olarak HONOR Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100'den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor. Akıllı saat tüm bu özelliklerin yanında, pek çok tıbbi takip özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacak.
HONOR Watch ES: Kişisel antrenörünüz hep yanınızda
HONOR Watch ES, sağlıklı bir yaşam hedefleyenler için şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tarz sahibi 1.64 inç'lik AMOLED ekranı, 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu ve bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle HONOR Watch ES, aktif yaşam tarzını şıklıkla birleştiren bir akıllı saat.
HONOR Watch GS Pro, Avrupa'da 249 Euro fiyatla satışa çıkacakken, HONOR Watch ES'in fiyatı ise 99 Euro olarak açıklandı. Her 2 ürünün de Türkiye fiyatı henüz belli değil.
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