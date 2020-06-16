Honor Magic Earbuds İncelemesi! İşte Magic Earbuds Özellikleri ve Fiyatı!

Kablosuz kulaklıklar artık iyiden iyiye kablolu kulaklıklara tercih edilmeye başlandı. Sokakta pek çok kişide görebildiğimiz bu kulaklıklar tasarım yönüyle ise birbirinin neredeyse kopyası demek güç değil. Bunlar arasında Samsung, tıkaç şeklindeki Galaxy Buds modeliyle farklılık sağlarken, pek çok marka ise ağırlıklı olarak AirPods tasarımını benimsemiş durumda. Bugün yakından bakacağımız Honor Magic Earbuds da böylesi bir kulaklık oluyor.
Honor Magic Earbuds Tasarımı Nasıl?
Elimizdeki İnci Beyazı'nın yanında Yumurta Mavisi şeklinde isimlendirilen turkuaz renkli bir modeli daha var Honor Magic Earbuds'ın. 10 mm kulak sürücüleri kulak kanallı yapısıyla kendine rahat yer bulurken, kutu içeriğinde farklı silikon başlıkların bulunmasıyla da kendinize uygun olanı seçebiliyorsunuz.
Kulaklıkları kulağınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak çalışmaya başladığını göreceksiniz. Çıkarttığınızda da tabii ki müzik kesiliyor. Ayrıca EMUI 10 yazılımını kullanan telefonlarla kullanırsanız, kulağınıza taktığınızda otomatik olarak müzik çalmaya başlayabiliyor. Bu arada her iki kulak ünitesi üzerinde dokunmatik alan bulunuyor. Bunlara çift dokunduğunuzda ne yapacağını belirleyebiliyorsunuz.
HUAWEI AI Life uygulaması üzerinden şarkı oynat/durdur, sonraki ve önceki şarkı, sesli asistanı uyandır gibi seçenekleri seçebiliyorsunuz. Uygulama üstünden kulaklığın şarjının ne kadar kaldığını da görebiliyorsunuz. Fakat uygulamada başka bir özellik bulunmuyor.
Kulaklığı bağlaması da çok kolay. Kulaklıkta Bluetooth 5 desteği yer alıyor. Şarj kutusunun arkasında minik bir tuş var. Buna basılı tutarak Bluetooth fonksiyonunu çalıştırabiliyor ve akabinde de direkt olarak Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Kullanmadığınız durumlarda da şarj kutusunda taşıyorsunuz.
Honor Magic Earbuds Özellikleri Neler?
Honor Magic Earbuds, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmasıyla bu fiyat kategorisinde nadir bulunan modellerden oluyor. Her kulaklık üzerinde 3 mikrofon yer alıyor ve bununla beraber dış gürültüleri yapılmış ölçümlere göre 32dB'e kadar bastırabiliyor. Bu özellikten hem müzik dinlerken hem yapacağınız telefon konuşmalarında yararlanabiliyorsunuz ve gerçekten de etkili çalışıyor. Toplu taşımada hem müzik dinledik hem telefonla konuştuk, ikisinde de sonuç gayet tatmin edici yöndeydi. Elbette tamamen bastırmıyor, fakat azaltabiliyor. Ancak temel sesleri filtrelemekte harika bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz.
Telefon konuşmalarında da yine iki tarafta birbirini net şekilde duyabiliyor, ancak o an eğer çevrenizde hem pazar hem trafik gürültüsü varsa ve üzerine de o sırada ezan okunuyorsa, buna yapacak pek bir şey kalmıyor doğrusu. Bu anlattığımız tecrübeyle sabittir.
Kulaklığın müzik performansına geldiğimizde ise, açıkçası totalde sağladığı ses performansını beğendiğimizi söyleyebiliriz. Ses yüksekliği gayet tatminkar olurken, elekronik müziklerdeki bas performansı ideal, vokal seslerdeki başarısı da beğenilecek cinsten. Eğer Rock ve Metal müzik türlerinden hoşlanıyorsanız ise, en yüksek ses seviyesinde yoğun tiz sesler karşısında zaman zaman rahatsız edici bulabilir, sesi biraz kısarak bunu hafifletebilirsiniz.
Honor Magic Earbuds Pil Ömrü Ne Kadar?
Kulaklığın batarya kapasitesi 37 mAh, şarj kutusu kapasitesi ise 410 mAh şeklinde. Honor Magic Earbuds, kulak üniteleriyle 3.5 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. Şarj kutusu ile beraber ise bu süreyi 13 saate kadar uzatabiliyorsunuz. Sağlanan süre elbette kullanım koşullarınıza ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterecektir, ancak temel olarak bu süre tam gün kullanım için yeterli.
Kulaklığın şarj kutusunun pili tükendiğin de, USB-C bağlantısı üzerinde 1.5 saatte şarj edebiliyorsunuz.
Sonuç
Honor Magic Earbuds, sahip olduğu özelliklerle beraber tercih edilebilir bir kulaklık olmuş. 799 TL fiyatı var ve bununla beraber rakipleriyle de arasında büyük fark yok, iddialı bir fiyat etiketi bulunmuyor; dengeli bulduk. Aktif gürültü özelliğine sahip olması, bu kategori için kullanıcısına avantaj sağlarken, ses performansıyla da ideal durumda ki bundan da bahsettik. Ancak su geçirmez değil. Suya karşı dayanıklılığı yok. Ancak muhtemelen çok şiddetli yağmurda kullanmazsanız sorun olmayacaktır. Spor kullanımları için ise buna uygun kanatlı modeller var, onlara bakmanızı öneririz.
CHIP Online Notu: %88
+ Rahat tasarım
+ Şık kasa
+ Kolay eşleşme
+ Güzel ses performansı
+ AirPods'tan daha ucuz
+ Aktif gürültü engelleme özelliği
+ İdeal pil ömrü
- aptX HD desteği yok
- Yükses seste tizler rahatsız edici olabiliyor
Kimler Honor Magic Earbuds Satın Almalı?
800 TL'ye kadar iyi bir kablosuz kulaklık arayanlar Honor Magic Earbuds'tan gayet memnun kalacaklardır.
Honor Magic Earbuds Alternatifleri Neler?
Honor Magic Earbuds'a alternatif olarak Sony WF-SP700NP modelini de değerlendirebilirsiniz.
Honor Magic Earbuds Teknik Özellikler
Sürücü 10 mm sürücü
Bağlantı Bluetooth 5.0
Pil Kapasitesi 37 mAh (kulaklık başına) / 410 mAh (şarj çantası)
Çalma Süresi 3.5 saat / 13 saat (şarj çantasıyla)
Şarj Süresi 1.5 saat
Şarj Bağlantısı USB-C
Gürültü Engelleme Var
Boyutlar 41.8 x 23.7 x 19.8 mm
Ağırlık 5.4 gr. / 51 gr. (kılıf)
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