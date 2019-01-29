Honor'a Göre Katlanabilir Ekran Hazır Değil
Honor CEO'su George Zhao, verdiği röportajda katlanabilir ekran teknolojisi ve Honor'un geleceği hakkındaki soruları yanıtladı
Honor, View 20 modelini duyurarak 2019 yılının getireceği heyecan verici teknolojileri kullanıcılarla buluşturdu. İlk delik ekran tasarımlı telefon unvanını taşıyan akıllı telefon modeli, 5G teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve katlanabilir ekranlar hakkında açıklamalar yapan George Zhao, Honor'un başkanlık koltuğunda oturan isim.
Ancak birçok teknoloji devi, delik ekranlı tasarımın yanı sıra katlanabilir ekran teknolojisini akıllı telefonlara getirmek için tüm imkanlarını kullanıyor. Hatta bunun bir sonucu olarak Royole'nin katlanabilir modeli olan FlexPai'yi bugün satın alabiliyorsunuz.
Ancak görünüşe göre Honor, 2019 için tamamen farklı bir yol haritasına sahip olacak. Peki Honor neden oyun değiştirici nitelikteki bu geliştirmelerden kaçındı? Bu soru, George Zhao'ya yöneltildi:
"Katlanabilir telefon fikrini dikkatle ele aldık, ancak bizim açımızdan konu tamamen deneyim ile ilgili. Teknoloji açısından bakıldığında inanılmaz bir gelişme ile karşı karşıyayız ancak neden katlanabilir bir telefona ihtiyacımız var? Bu, kullanıcıya ne tür bir deneyim vaat edecek?
Belki de iki telefon gövdesini bir araya getirerek bunu başarabiliriz, ancak bu oldukça kalın ve kullanışsız bir cihazı meydana getirir. Teknoloji açısından bakıldığında bu fikrin kullanıcıya daha iyi bir deneyim vaat etmesi ve sunulan ürünü geliştirmesi gerekir. Bu, daha önemli."
Honor View 20 modelinin tanıtımında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Zhao, View 20 modelinin basında olumlu karşılandığına da dikkat çekti. Zhao'nun yorumları ise katlanabilir telefon konusunda gözleri Honor'un kardeş markası konumundaki Huawei'ye çevirdi. İki marka, araştırma ve geliştirme merkezlerini ortak olarak kullanıyor ve bu sebeple benzer teknolojileri iki markanın ürünlerinde görmek mümkün.
Huawei CEO'su Richard Yu ise yakın zamanda MWC 2019 için katlanabilir bir gövdeye sahip olan ve 5G bağlantı teknolojisini destekleyen bir Huawei modelinin geliyor olduğunu doğrulamıştı. Bu cihazın Huawei P30 veya başka bir cihaz olup olmayacağı tartışılan bir konu ancak ne olursa olsun Richard Yu'nun bu teknolojiye sıcak baktığı bariz. Bu noktada katlanabilir ekran teknolojisi, sadece Zhao'nun gözünde henüz seri üretim için hazır olan bir teknoloji konumunda değil.
"Honor'un geleceğinde çentiğe sahip modellerin sayısı az olacak. Daha iyi bir çözüm arayışı içerisindeyiz." cümlelerini kullanan Zhao, Honor'un çentik çözümünden uzak olacağını belirtti. "Çentikler çok fazla yer kaplıyor. Bu yüzden delik ekran teknolojisi üzerinde uzun bir süre boyunca çalıştık."
Zhao'ya göre, bu adım Honor'un marka olarak piyasada aldığı konumun bir sonucu:
"Honor, genç insanlar için var olan bir marka ve kullanıcı kitlemiz, telefonlarını esas olarak video izlemek ve oyun oynamak için kullanıyor. Bu sebeple öz çekimlerine önem veren kullanıcılarımızı memnun ederken kullanıcı deneyimini etkilememek için delik ekran teknolojisine yöneldik. Ekran çentiği, kullanım deneyimini etkileyen bir çözüm ve buna karşılık olarak ekrandaki bir deliğe gizlenmiş ön kamera çoğu zaman görünmez nitelikte oluyor ve kullanım deneyimini etkilemiyor."
Zhao'ya göre delik ekran teknolojisini geliştirmek, Honor için kolay olmadı. Çinli firma bu şekilde çentik ile birlikte bir akıllı telefonun ön yüzünde hatrı sayılır bir alan kaplayan ön kamerayı, çapı 4.5 milimetre olan bir ekran deliğine sığdırmayı başardı.
"Bir mühendislik sorunu ile karşılaştık ve endüstride bulunan teknolojiler, ekranda bulunan deliğin boyutunun büyük olmasına sebep oluyordu. 5.5 mm ve 6 mm çapındaki delikler, kabul edilebilir olsa da olabilecek en iyi deneyimi vaat etmiyordu. Bu sebeple ekrandaki ön kamera deliğini küçültmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık ve ön kamera tasarımında ve donanımında değişikliklere gittik. Örnek olarak diğer firmaların ürettiği ön ekran kameraları geniş lenslerle çalışıyordu fakat biz, çekim kalitesini korurken ekranda kaplanan alanı olabildiğince küçük tutmak için Sony ile çalıştık. Diğer firmaların Sony ile böyle bir işbirliğine gitmediğini biliyorduk. Ekibimiz, Sony ile yakın olarak çalıştı ve sonuç olarak iPhone XS Max gibi modellerle çekim kalitesinde baş başa rekabet edebilen bir kamerayı ekrandaki yuvasına sığdırmayı başardık."
Honor View 20 için sarf edilen bu eforların karşılığında Huawei Mate 20 Pro'da veya OnePlus 6T bulunan ekran içi parmak izi okuyucusu teknolojisini taşımıyor olması birçok kullanıcının kafasında soru işareti bırakmıştı. Zhao, bu konuya ise şu şekilde değindi:
"İlk olarak dürüst olmak gerekirse, bir ekran içi parmak izi okuyucusu telefonun arka yüzeyinde bulunan bir standart sensöre kıyasla isabetli sonuçlar vermiyor. İkinci olarak, View 20 modelinde kullandığımız LCD ekran teknolojisi, ekran içi parmak izi okuyucusu teknolojisini desteklemiyor. Bu, sadece esnek AMOLED ekran teknolojisinin destekleyebildiği bir özellik. Ancak bu teknolojiyi View 20 üzerinde kullansaydık, öz çekim kamerasının bulunduğu alanda bir bozulma ile karşılaşabilirdik. Bu sebeple telefon üzerinde LCD ekran teknolojisini kullanmaya ve parmak izi okuyucusunu telefonun arka yüzüne taşımaya karar verdik."
Honor View 20 tanıtımında en heyecan veren detaylardan biri ise telefonun yakın zamanda popüler Battle Royale oyunu Fortnite'ı saniyede 60 kare ile gösterebilecek olmasıydı. Bu başarı, iOS platformunda iPhone XS ile daha önce yakalanmıştı ancak Android cephesinde henüz bu performansı gösterebilen başka bir akıllı telefon modeli yoktu.
Peki Honor bunu başaran ilk Android üreticisi olmayı nasıl başardı? Zhao, bu soruya verdiği yanıtta bu başarıda Honor'un Epic Games ile birlikte çalışmış olmasının yanı sıra şirkete ait teknolojilerin büyük bir pay sahibi olduğuna inandığını belirtti:
"Epic Games, Honor ürünlerinin performansını inceledi ve Kirin işlemcinin yanı sıra GPU Turbo teknolojisinin oldukça yüksek bir performans sunabildiğini keşfettiler. Ürün planlarımızı ve portfolyomuza göz attıklarında oyun departmanında ne kadar efor sarf ettiğimizi görmüş oldular."
Peki Honor View 20 kullanıcıları ne zaman 60 FPS ile Fortnite keyfini ne zaman deneyimleyebilecek? Zhao, bu soruya yönelik olarak View 20'nin buna hazır olduğunu ve Android platformunda 60FPS değerindeki ilk Fortnite deneyimini yaşatacak olan güncellemenin çok yakın bir zamanda yayınlanacağını belirtti.
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