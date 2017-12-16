Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds İncelemesi
Onlarca saat süren muhteşem deneyimin ardından, o çok sevdiğiniz diyarlara dönme zamanı...
Horizon: Zero Dawn geçtiğimiz yılın en hoş sürprizlerinden biriydi; sürpriz diyorum çünkü beklediğimiz kadar iyi, beklemediğimiz kadar muhteşem bir oyunla karşılaşmıştık.
Benim gibi her taşın altına bakan oyuncuları yüz saate yakın başında tutmayı başaran Horizon: Zero Dawn ilk eklentisiyle dönmüşken bu fırsatı değerlendirmemek olmazdı. Biz de söylentilerin peşinden haritanın kuzeyine, ilk oyunda heykellerini bulduğumuz Banuk'ların yaşadığı bölgeye doğru yola çıktık.
Eklenti elbette yeni bir hikaye ve yeni yan görevler ile birlikte geliyor. Banuk'lar ilginç bir kabile ve kendi aralarında bile yeterince problemleri varken bir de The Daemon adı verilen ve efsaneye göre makineleri ele geçiren, onlara hükmeden ve onları güçlendirerek daha güçlü hale getiren bir "şeyle" uğraşıyorlar. The Daemon'un efsanesi Aloy'un ilgisini çekiyor ve kendisiyle yüzleşmeye karar veriyor. The Daemon bir tarafa, hikayenin en ilgi çekici kısmı ise Banuk'ları tanımak ve onların kendi içindeki çekişmelerine, ortaklıklarına tanık olmak. İlk oyunda hem Aloy hem de yan karakterlerin sunamadığı o "derinlik" hissini bu defa sunmayı başarmış Guerrilla Games.
En büyük sıkıntı ise bu hikayenin genel bütünlük anlamında ilk oyunu fazlasıyla andırması ve birkaç saat içinde aç karna tüketilebilecek kadar kısa olması.
Oyunun kuzey tarafından haritayı genişleten The Frozen Wilds, böyle bir eklenti için hayli geniş bir içerik sunuyor. Öncelikle bu karlı tepelerin bulunduğu yeni bölge yeterince geniş ve ana hikayeden bağımsız olarak rahatlıkla on saate yakın tüketilebilir içerik sunuyor. Öncelikle yeni makinelerden bahsedelim ve işe elbette Daemonic olanlar ile başlayalım. Bu makineler ilk anda düşündüğünüzden çok daha kuvvetli ve size zorlu anlar yaşatabilecek kadar da tehlikeli. Aynı zamanda bir ayı gövdesine sahip iki adet dev makine olan Fireclaw ve Frostclaw oyuna eklenmiş, bunların birisi ateşe diğeri ise buza dayanıklı ve Thunderjaw kadar büyük ve heybetli görünüyorlar. Son olarak ise kişisel favorim, bir kurt gövdesindeki Scorcher var. Hem saldırırken hem de kendisini savunurken hayli etkili saldırılara sahip olan bu makineyi alt etmek için hayli çaba göstermeniz gerekecek.
Bunların yanında yeni yetenekler, yeni silahlar, yeni zırhlar ve yeni görevler de oyuna eklenmiş durumda ve tüm bunlar bir araya geldiğinde The Frozen Wilds ödediğiniz paranın fazlasıyla hakkını veren bir eklenti paketine dönüşüyor. Her şeyden önce Horizon: Zero Dawn dünyasını özlediyseniz size geri dönmek için şahane bir sebep sunuyor, kaçırmayın.
KARAR
ARTILAR: Dolu dolu içerik, yeni makineler, yeni yan görevler, özenilmiş karakterler
EKSİLER: Hikaye kısa ve genel hatlarıyla vasat
NOT: 85
Kürşat Zaman
KÜNYE
Yapım: Guerrilla Games
Dağıtım: Sony Interactive Entertainment
Tür: Aksiyon, RPG
Platform: PS4
Web: https://www.guerrilla-games.com/play/horizon
Türkiye Dağıtımcısı: Sony Türkiye
Ercan Uğurlu
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