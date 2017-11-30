HP Bilgisayarlarda Casus Yazılım Şoku
İddiaya göre HP'nin bilgisayarları ile gelen yazılım, kullanıcının rızası olmadan kuruluyor ve bilgi paylaşıyor!
HP, bilgisayarları yavaşlatan bir casus yazılımı kullanıcıların bilgisayarlarına yüklemekle suçlanıyor. HP Touchpoint Analytics Client adlı program kendi tanımına göre telemetri bilgilerini topluyor ve HP'ye yolluyor. Telemetri bilgisi, donanımınız, kullandığınız yazılımlar ve cihazınızı ne oranda kullandığınız gibi bilgileri içeriyor.
Casusluğun yanında bu program ayrıca ağır bir sistem yüküne sahip. Reddit'te paylaşılan bilgilere göre HP laptop ve bilgisayarlar bu uygulama ile birlikte gelebiliyorlar ve uygulama aniden (büyük ihtimalle geliştiricinin de planlamadığı şekilde) sisteme ağır yükleme yapabiliyor.
İşin en ilginç kısmı ise, bazı kullanıcılar bu programı farkında bile olmadan kurmuş ve yaptıkları hatayı performans düşüklüğü sayesinde fark etmişler. HP destek forumlarında bir kullanıcı, Chrome'un normalden çok daha yavaş çalıştığını fark etmiş ve sorunu çözmek için Kontrol Paneli'ni incelerken HP Touchpoint Analytics Client'ın izin almadan yüklendiğini fark ettiğini söylüyor.
HP, bu tartışmaların ardından şu açıklamayı yaptı: "HP Touchpoint Analytics, 2014 yılından beri HP Support Assistant kapsamında sunduğumuz bir hizmettir ve anonim olarak donanım performansı ile ilgili tanılama bilgilerini toplar. Ayrıca erişim açıkça verilmediği sürece hiçbir veri HP ile paylaşılmaz. Bir müşteri istediği zaman hizmetten çıkarabilir ve programı kaldırabilir."
Eğer siz de bi HP bilgisayar kullanıyorsanız, ve bu programdan kurtulmak istiyorsanız Ghacks.net'in paylaştığı (İngilizce) makale sayesinde onu silebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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