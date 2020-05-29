HP Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, HP 3D Yazıcı MEMA (Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika) Kanal Müdürü Emre Feyizoğlu ve Poligon Mühendislik Kurucu Ortağı Okan Nahit, 3D yazıcılardan, pandemi süresinde atılan adımlara kadar birçok açıklamada bulundu.