PUBG 7.2 Güncellemesi PC, Stadia ve Konsollar İçin Geldi! İşte Detaylar!

PUBG 7.2 Güncellemesi, PC, Stadia ve konsollar için artık erişilebilir durumda. İşte yeni güncelleme hakkında bilmeniz gerekenler!

PUBG 7.2 Güncellemesi Hazır!

PUBG 7.2 Güncellemesi, PC, Stadia ve konsollar için artık erişilebilir durumda. PUBG'nin son sürümü uzun süredir beklenen Dereceli Modu, pompalı tüfekleri, benzin bidonlarını ve oynanıştaki yenilikleri de beraberinde getirdi. Bahsedilen değişikliklerin ana başlıklarını aşağıdaki içerikte görebilirsiniz, tüm yama notlarını ise bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

Yeni Mod: Tüm platformlardaki oyuncular artık Dereceli Modu deneyimleyebilecekler. Geleneksel savaş arenası becerilerini zorlayan bu modda toplam 64 oyuncu yer alıyor, kırmızı alan yok ve ganimetler her zamankinden daha hazır bir şekilde oyuncuları bekliyor. Güncelleme 7.2 bot rakipleri getirdi, ancak botlar Dereceli Modda yer almayacak. Tüm ayrıntıları yama notlarında inceleyebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla bilgiyi en son yayınlanan geliştirici blogumuzda bulabilirsiniz.

Güncellemeler: Dereceli Modun tanıtılmasıyla birlikte her silah türünün özelliklerini güçlendirmek için birçok düzenleme yapıldı. En büyük değişikliklerden biri olan pompalı tüfeğin kafa ve uzuv bölgelerine olan hasarı arttırıldı. Bununla birlikte pompalı tüfeğin kullanımı, hareket sırasında azaltılmış ceza oranı, mesafeli vuruşlarda daha az hasar ve düz ateşlerde daha iyi vuruşla geliştirildi.

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