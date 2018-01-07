HP, Chromebook 11 G6 Education Edition'ı Duyurdu

HP, eğitim için tasarladığı Chromebook 11 G6'yı ortaya çıkardı!

HP, Chromebook 11 G6 Education Edition'ı Duyurdu
Chrobemook 11 G6 Education Edition

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