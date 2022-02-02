HP'den Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi Sunan Yeni Cihazlar Geldi

HP, kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar çalışabilmeleri için geliştirdiği iş birliği teknolojisi ile tasarladığı yeni cihaz ve çözümlerini tanıttı. Aynı zamanda yeni oyun serisini tüketicilerin beğenisine sundu.