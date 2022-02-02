HP'den Gelişmiş Kullanıcı Deneyimi Sunan Yeni Cihazlar Geldi

Yakın zamanda piyasaya sürülen HP Presence ile birlikte HP, daha iyi video konferans deneyimleri için heyecan verici yeni özellikler ekledi. İnsanlar artık ekran görüntülerini geliştirerek Görünüm Filtresi ile toplantılarda nasıl göründüklerini kişiselleştirebiliyor, myHP uygulaması ise bilgisayar deneyimlerini kontrol etmek ve özelleştirmek için tek bir pano sağlıyor (Örneğin, tek bir tıkla konferans uygulamalarında video ayarları uygulanabiliyor). HP ayrıca gelişmiş işbirliği teknolojisini; EliteBook 800 G9 Serisi PC'ler, EliteBook 1000 G9 Serisi PC, ZBook Firefly G9 ve Z40c ve Z34c G3 Curved Display'ler ve en yeni Elite Dragonfly PC'ler de dahil olmak üzere portföyünün birçok noktasında kullanıma sundu. HP Auto Frame 5MP kameralardan yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma filtrelerine ve dinamik ses seviyelendirme teknolojisine kadar HP Presence, toplantı odası dışındaki kişilerin daha iyi bir görülmelerini, duyulmalarını ve fikir paylaşmalarını sağlıyor.
İşgücü iş birliğini yepyeni bir seviyeye taşıyan HP, Elit Dragonfly cihazları portföyünü genişletti ve hibrit çalışma modeli premium mobil cihazlar için müşteri talebini artırıyor. Bu cihazlar geri dönüştürülmüş magnezyum, alüminyum ve aksi halde okyanusa gidecek olan plastiklerle sürdürülebilirliği artırma yolunda ilerliyor
HP, OMEN 45L Desktop, OMEN 25L Desktop, güçlü ama küçük ayak izli Victus by HP 15L masaüstü bilgisayar ve HP'nin ilk yeni nesil konsola hazır OMEN 27u 4K Oyun Monitörü ile en yeni oyun serisini duyurdu. Şirket ayrıca OMEN 16 ve 17 Dizüstü Bilgisayarlarını güncelledi ve oyuncuların oyun ekosistemini korumalarına yardımcı olmak için yeni bir planı sundu.
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