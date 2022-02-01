Samsung mu, Apple mı? 2021 Yılının Telefon Kralı Hangisi Oldu?

2021 yılının "telefon kralı" belli oldu. Samsung'un, 2021'de Apple'dan daha fazla akıllı telefon sevk ettiği açıklandı. Çinli şirketlerin de giderek büyüyen payları dikkat çekmeye devam ediyor.

Samsung, 2021'i Apple'ı Geçerek Kapattı!

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