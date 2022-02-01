Samsung mu, Apple mı? 2021 Yılının Telefon Kralı Hangisi Oldu?

IDC verilerine göre, 2021'de 1,35 milyar cep telefonu üretildi ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artış anlamına geliyor. IDC başkan yardımcısı Ryan Reith, "Tedarik zinciri ve bileşen kıtlığı, yılın ikinci yarısına girerken akıllı telefon pazarı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmaya başladı ve şimdi 2022'ye girerken durum böyle olmaya devam ediyor" dedi. Araştırma firması ayrıca katlanabilir telefonlara ve 5G telefonlara olan ilginin de artmakta olduğunu gördüklerini açıkladı.
2021'de en çok telefon sevkiyatını Samsung gerçekleştirdi. Pazar payının yüzde 20'sini elinde tutan şirket yıl boyunca 272 milyon telefon üretti. Samsung'u 235,7 milyon telefonla Apple takip ediyor. Arkasında 191 milyon ile Xiaomi, 133,5 milyon ile Oppo ve 128,3 milyon telefon ile Vivo geliyor.
Counterpoint kıdemli analisti Harmeet Singh Walia, "2021'deki küresel akıllı telefon pazarının iyileşmesi, pandemiden etkilenen 2020'yi ve ardından bastırılan talebi takip etti" dedi. Ayrıca, pazardaki artışın Apple'ın ilk 5G telefonu iPhone 12 tarafından yönlendirildiğini de sözlerine ekledi.
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