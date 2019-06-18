HP ile 3D Baskı Dijital Üretim Merkezi'ni Konuştuk

HP, Barselona'da yeni açtığı 3D Baskı ve Dijital Üretim Merkezi'nde neler yapıyor?

  • Ercan Uğurlu
Oynat HP ile 3D baskıyı konuştuk HP, Barselona'da yeni açtığı 3D Baskı ve Dijital Üretim Merkezi'nde neler yapıyor?

HP. Barselona'daki yeni 3D Baskı ve Dijital Üretim Merkezi'nin kapılarını henüz birkaç gün öncesinde açtı. Merkez 4.Endüstri Devrimi'ne güç veren yeni nesil teknolojiler alanında dünyanın en büyük ve en gelişmiş araştırma ve geliştirme tesisi olarak da öne çıkıyor. Peki, bu devasa tesiste işler tam olarak nasıl yürüyor, ne gibi teknolojiler üretiliyor? Tüm bilgileri HP MEMA Bölgesi 3DP Kanal Müdürü Emre Feyizoğlu'ndan aldık.

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