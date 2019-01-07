HP'nin Yeni Elite PC'leri ve Fazlası Tanıtıldı
HP'nin yeni gizlilik yeteneklerine sahip Elite PC'leri, Nvidia RTX yongalı laptopu ve fazlası CES 2019'da tanıtıldı!
HP bugünkü CES duyurularının arasında Elite ailesine ait iki yeni PC ve bir monitör duyurdu. Yeni cihazların üçü de HP'nin üçüncü nesi Sure View teknolojisiyle geliyor.
Sure View, bir tuşa basarak ekranınıza farklı açıdan bakanların onu görmesini engelliyor. Üçüncü nesil Sure View ile birlikte ekran, parlak değil karanlık görünmeye başlıyor. Daha da önemlisi teknoloji, artık 4K UHD ekranlarla da çalışıyor. Ancak bugün tanıtılan Elite cihazlarından hiçbiri 4K ekranla gelmiyor. Bugün tanıtılan cihazlar arasında EliteBook x360 830 G5, EliteOne 800 G5 23,8 inç All-in-One PC ve EliteDisplay E243p 23,8 inç Sure View Monitor bulunuyor.
EliteBook x360 830 G5, konvertible cihazları yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Sure View ekran 1000 nit parlaklık sunarken PC, Intel'in Whiskey Lake işlemcisiyle, 32GB RAM ve 4G LTE ile geliyor.
EliteOne 800 G5 mikro-edge çerçeve, dahili parmak izi okuyucusu ve Microsoft'un Surface Studio'sundaki gibi bir ayakla geliyor. Intel Core işlemcileri kullanan bu modelde dileyenler, AMD Radeon RX 560 GPU ve 4GB GDDR5'i tercih edebiliyor.
Son olarak EliteDisplay E243P, 23,8 inçlik 1080p çözünürlüklü bir monitör. Cihazın sol altında Sure View'u açıp kapatmaya yönelik bir düğme bulunuyor. Alüminyum gövdeye sahip olan monitör, mikro-edge ekran sunuyor.
HP OMEN 15
HP, CES'teki basın etkinliğinde OMEN serisine eklediği yeni oyun ürünlerini de gösterdi. Bunlar arasında OMEN 15 laptop, yenilenen OMEN Obelisk ve OMEN X Emperium ekran var.
240Hz ekranlı ilk oyun laptopu olma sözü veren OMEN 15, 15,6 inç'lik 1080p ekranla geliyor. Genişleme özelliklerine sahip olan laptop, tek panel üzerinden depolamaya ve RAM'e ulaşmanıza izin veriyor. En önemlisi ise cihazın GeForce RTX grafik yongasıyla gelmesi. Işın izleme yapabilen ve bu sayede daha gerçekçi görüntüler oluşturabilen RTX, şu an sadece masaüstü PC'lerde yer alıyor. Laptopta Core i7-8750H işlemci de bulunuyor.
OMEN Obelisk, artık Intel'in dokuzuncu nesil Core i7-9700K veya Core i9-9900K işlemcisiyle geliyor. Cihaz, Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ile geliyor. Obelisk'in diğer yenilikleri arasında sıvı soğutma, işlemci overclock'u ve 64GB'a kadar HyperX DDR4-2666 bellek sunuyor.
Son olarak 65 inç'lik bir oyun ekranı olan OMEN X Emperium 65, Nvidia G-Sync ve HDR desteği sunuyor. 4K çözünürlüklü ekran, 144Hz'e kadar tazeleme hızlarını destekliyor ve üç amfili 120W soundbar ile geliyor.
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