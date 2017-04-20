HTC 11: Merak Edilen Soru, Cevabını Buluyor!
HTC'nin yeni amiral gemisi HTC 11'de bu özellik olacak mı, olmayacak? Herkesin merak ettiği cevap, ortaya çıkmış olabilir!
HTC'nin gelecek amiral gemisi hakkında bilgiler gelmeyi sürdürüyor. Yeni gelen haberse, telefonun kulaklık girişine özel. Son dönemde tanıtılan hemen her yeni amiral seviyesi akıllı telefonda 3.5 mm'nin kaldırılmaya başlandığını gördük. Elbette aralarında bunu es geçenler de var, fakat HTC 11 geçmeyecek gibi görünüyor.
LlabTooFer isimli bir Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, HTC 11'de (veya HTC Ocean, bu telefon bu şekilde de isimlendiriliyor) herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişi olmayacak. Fakat telefonda IP57 sertifikası bulunacak. Yani HTC 11, 1 metre derinlik ve 30 dakikaya kadar suya karşı dayanıklı yapıda olacak. Elbette bunun yanında toz ve kum dayanıklılığı da bulunacak.
Bunu Galaxy S8 ile kıyaslayacak olursak, S8'de IP67 sertifikası bulunduğunu söyleyebiliriz. IP67 ile 1,5 metreye kadar su derinliğine ulaşabiliyorsunuz. Ancak HTC 11'de en azından IP57 bulunacak; hiç olmamasından iyidir.
Yine LlabTooFer'in bildirdiğine göre HTC 11 hem tek hem çift SIM kart seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.
Ercan Uğurlu
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