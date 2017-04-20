HTC 11: Merak Edilen Soru, Cevabını Buluyor!

HTC'nin yeni amiral gemisi HTC 11'de bu özellik olacak mı, olmayacak? Herkesin merak ettiği cevap, ortaya çıkmış olabilir!

HTC 11'de kulaklık girişi göremeyebiliriz

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