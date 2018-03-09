HTC 12, Tanıdık Bir Tasarımla Gelebilir
HTC'nin beklenen amiral gemisi U12, tanıdık bir tasarımı yeni bir kaplama ile birleştirerek karşımıza çıkabilir.
- H. Hüseyin Öztürk
Halen HTC U12'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını bilmiyoruz, ama en son sızıntı bize bazı yeni ipuçları veriyor. Anlaşılan cihaz, HTC U11'e çok benzeyebilir. Tabi ufak farklar dışında.
"Güvenilir bir kaynağın" HTC Source'a söylediğine göre, HTC U12 eğimli cam arka kısma ve metal çerçeveye sahip olacak, ayrıca arka kısımda parmak izi tarayıcısı bulunacak. Bu, kulağa HTC U11 Plus gibi geliyor ama görünüşe bakılırsa HTC U12'nin tek yerine çift lens kamerası olacak.
Bu söylentiyi daha önce de duymuştuk ama bu kez daha fazla bilgi açıklanıyor. Kaynağın söylediğine göre telefonun, cam tasarımlı cep telefonlarının çoğundan farklı bir görünüm ve his uyandıracak yeni bir mat beyaz kaplaması olacak.
Kaynakta belirtilmese de, büyük ihtimalle telefonun başka renk seçenekleri de olacaktır.
Şimdilik bu bilgilere kesin gözüyle bakmamakta fayda var, ama beyaz kaplama dışında diğer bilgiler, telefonun daha önce gördüğümüz resimleriyle uyuşuyor.
Ve HTC U12'yi halen tam olarak görememiş olsak da, donanım özellikleri hakkında epey isabetli olduğunu düşündüğümüz bilgileri yakın zamandaki sızıntılardan öğrenmiştik. Bunlara göre cihaz, 5.99 inç QHD+ ekrana, bir Snapdragon 845 yongaya ve 6GB RAM'e sahip olacak.
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