HTC, Blok Zinciri Telefonunu Ortaya Çıkarıyor
HTC'nin blok zincirine odaklanan telefonu HTC Exodus'tan yeni bilgiler, ortaya çıktı!
HTC, üzerinde çalıştığı blok zinciri (blockchain) telefonuyla ilgili yeni bilgiler verdi. Tayvanlı üreticinin yeni telefonu HTC Exodus, ilk olarak meraklılarına 2018'in üçüncü çeyreğinde ulaşacak.
Blok zinciri teknolojisiyle çalışan telefon, Bitcoin, Ethereum gibi önde gelen birçok kripto para birimi ve merkezi olmayan uygulamalar için soğuk depolama cüzdanı sunacak. HTC kripto şefi Phil Chen, telefon hakkında şunları söyledi:
"Yeni internet çağında insanlar genellikle verileri hakkında daha bilinçli, bu da kullanıcının kendi dijital kimliğine sahip olmaya başlaması için mükemmel bir fırsat. Telefon en kişisel cihazınız olduğu için başlamak için harika bir yer. İnterneti merkezi olmayan bir hale getirmeye ve modern kullanıcı için yeniden şekillendirmeye yönelik bu fırsattan dolayı heyecan duyuyorum."
HTC tanıtım kapsamında "blok zincirindeki en popüler NFT oyunu" olduğu iddia edilen Cryptokitties ile bir ortak çalışma da düzenliyor ve HTC U12+'tan başlayarak oyunu belirli HTC cihazlarına özel olarak dağıtmaya hazırlanıyor. Telefonun fiyatı veya çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi ise henüz yok. HTC Exodus'u merak ediyorsanız, resmi web sitesinden kaydolarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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