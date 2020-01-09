HTC'de Büyük Düşüş Tam Gaz Devam Ediyor!

Geçtiğimiz 12 ay içerisinde HTC'nin geliri %57,8 azalarak 10,02 milyar Tayvan Dolarına (TWD, yaklaşık 2 milyar TL) düştü. Bu yeni rakam ile beraber de firmanın son zamanlardaki gerilemesinin sürdüğü söylenebilir. Bir önceki yılın sayılarını geçen tek yıl ise Eylül ayıydı.
Tayvanlı firma bir süre önce en başarılı Android üreticilerinden biriydi ve hem telefon modelleri, hem de Sense UI arabirimi milyonlarca sadık kullanıcı kazanmayı başarmıştı. Ancak firma, satışlar konusunda Samsung ve Huawei gibi büyük firmalarla başa çıkmayı başaramadı ve bunun yerine son yıllarda Sanal Gerçeklik (VR) cihazları ve uygulamalarına yöneldi. Hatta 2017 yılında, Google Pixel'i tasarlayan ekibi Google'ın kendisine 1,1 milyar dolar karşılığında sattı.
HTC bu duruma rağmen akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Tayvan pazarı için HTC U19e ve HTC Desire U19+ ürünlerini piyasaya sürdü ve Hindistan gibi diğer ülkelerde de lisans anlaşmaları ile orta segmente odaklanıyor. Ayrıca firmanın HTC Exodus adı verilen Blockchain tabanlı bir akıllı telefonu da söz konusu.
VR ise firma için en önemli konumda durmaya devam ediyor ve Vive başlık serisi hem tüketici, hem de kurumsal müşterileri hedefliyor.
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