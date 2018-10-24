HTC, Exodus'un Ön Siparişlerini Başlattı
HTC, ortaya çıktığından bu yana merak edilen dijital para özellikli telefonu Exodus 1'i ön siparişe sundu!
HTC'nin bir blok zinciri telefonu üzerinde çalıştığını ilk defa Mayıs'ta duymuştuk. Daha sonra Exodus adlı cihazın çıkış tarihi ve fiyatı da açıklanmıştı ancak o zamandan bu yana blok zinici telefonuna ilişkin önemli bir açıklama gelmedi.
6 inçlik 18:9 HD ekran ve Snapdragon 845 yonga setiyle gelen Exodus 1 için ön siparişler, şimdi telefonun meraklıları için açılmış durumda. Cihazın diğer özellikleri arasında 6GB RAM, 128GB bütünleşik depolama, 16 megapiksellik iki arka kamera, 8 megapiksellik iki ön kamera ve 3.500mAh kapasiteli pil var. Android'in son sürümü Pie yerine Android 8.0 Oreo ile kutusundan çıkacak olan telefon, IP68 su ve toz dayanıklılığı sunuyor.
HTC'de Phil Chen, telefonun muhtemelen daha çok merak ettiğiniz blok zinici özelliklerini ise şöyle anlattı:
"Bu bir 1.0 sürümü. Çözdüğümüz sorun çok karmaşık ve bunu kimsenin henüz yapmamış olmasının bir nedeni var. Yani, kullanıcılara kendi anahtarlarına sahip olmaları için ve onlara telefonlarını kaybettiklerinde bunu kurtarmak için topluluğumuzun yardımına ihtiyacımız var. Kripto internet hala emekleme aşamalarında, Exodus bu internet için ilk temel atma girişimi. İlk adım, tüketiciyi kendi anahtarlarına sahip olmak için güçlendirmek ve eğitmek."
Chen, telefonu bir kripto düğümü olarak kullanma işlevinin "daha sonraki bir aşamada" sunulacağını belirtti.
Exodus 1, ABD, Tayvan, Hong Kong, İngiltere, Avusturya, Norveç ve "diğer Avrupa ülkelerinde" cihazın "erken erişim modeli" için HTC'nin Exodus'a özel web sitesinde ön siparişe sunulmuş durumda. Sitede cihazın 0.15 bitcoin (yaklaşık 5.500 TL) karşılığında satıldığı görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın