HTC Klavyesi Reklam Göstererek Şok Etti!
Hata olduğu kısa sürede anlaşılsa da, bazı HTC telefonlarda burada görünen reklam, kullanıcıların sinirini fazlasıyla bozdu!
Bazı telefon üreticilerinin maliyetleri düşürmek için telefonlarına reklamlar yerleştirdiğini biliyoruz. Ancak klavyenin üzerinde çıkan bir reklam, HTC kullanıcılarının sinirini fazlasıyla bozdu. Ancak yaşananların bir hata eseri olduğu kısa sürede anlaşıldı.
HTC'nin bazı cihazlarda varsayılan olarak kullandığı TouchPal klavye, bir anda sanal klavyenin üstünde reklam göstermeye başladı. HTC 10 gibi telefonlarda görünen reklam, herkes kadar HTC'yi de şaşırttı. Firma, TouchPal güncellemelerini kaldırmayı tavsiye ederken TouchPal'in kendisinden gelen bir açıklama, "soruna" sunucu tarafındaki bir sorunun yol açtığını iddia etti. Sorunun tam olarak ne olduğunu bilmesek de TouchPal'in yanlış düğmeye bastığı ve normalde gösterilmemesi gereken reklamları göstermeye başladığı anlaşılıyor.
Yaşanan bu durum, üreticilerin yazılımlarını üçüncü taraflardan almasının risklerini de ortaya koyuyor. Üretici kendi kodunu kendisi yazmadığında (veya Google gibi güvenilir olmadığında) bu tür sürprizlerin ortaya çıkmasını engellemek zor. Yaşanan bu olayın hata olduğu hemen ortaya çıksa da, zaten zor günler geçiren HTC'nin imajına zarar vermiş durumda.
HTC yaptığı açıklamada yaşanan bu durumun "kesinlikle sunmak istedikleri deneyim olmadığını" ve "sorunu hemen çözmek ve reklamları mümkün olduğunca çabuk kaldırmak için çalıştıklarını" söyledi.
Zeynel A. Öztürk
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