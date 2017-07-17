HTC Klavyesi Reklam Göstererek Şok Etti!

Hata olduğu kısa sürede anlaşılsa da, bazı HTC telefonlarda burada görünen reklam, kullanıcıların sinirini fazlasıyla bozdu!

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