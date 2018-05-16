HTC, Merkeziyetten Kurtaracak Telefon Üretiyor!
Gelecek eğer verilerinizi merkezi olarak depolayan teknolojilerden kurtulmakta ise HTC, bu gelecek için önemli bir adım atıyor!
HTC, yeni amiral gemisini 23 Mayıs'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Bu sırada firmadan sürpriz bir duyuru geldi ve HTC, blok zincirine (blockchain) özel bir telefon geliştirdiğini söyledi.
Gizliliğe odaklanan Android tabanlı bu telefonun tüm detayları henüz bilinmiyor. Bilinenler arasında telefonun adının HTC Exodus olduğu ve Bitcoin, Ethereum, Dfinity, Lightning Networks destekli bir evrensel dijital cüzdan içereceği var. Diğer şifreli para birimlerini de destekleyen cihaz, "Ethereum ve Bitcoin düğümlerinin sayısını ikiye ve üçe katlamayı" hedefliyor.
Exodus projesi, HTC'nin yeni Gayri Merkezi Şefi Phil Chen tarafından yürütülüyor. Chen, HTC Vive'a dönüşen sanal gerçeklik projesiyle tanınıyor. Chen, "son kullanıcıların kendi verilerine merkezi yetkililere gerek kalmadan, gerçekten sahip olduğu bir dünya görmek istiyorum," diyor. Önlerinde kat edecek çok yol olduğunu söyleyen Chen, mobil donanım katmanıyla bu merkezi olmayan dünyaya önemli bir katkıda bulunabileceklerini düşünüyor.
HTC'nin blok zinciri destekli telefon üreten ilk firma olmadığını belirtelim. Sirin Labs, blok zinciri telefonu Finney için bir teknik özellik listesi yayınlamıştı. Ancak bu telefonun ne zaman çıkacağı açıklanmadı.
HTC'nin yeni telefonu için kuracağı ortaklıklar önümüzdeki aylarda ortaya çıktıkça, telefon hakkında yeni haberler alma şansımız olacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın