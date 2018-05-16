HTC, Merkeziyetten Kurtaracak Telefon Üretiyor!

Gelecek eğer verilerinizi merkezi olarak depolayan teknolojilerden kurtulmakta ise HTC, bu gelecek için önemli bir adım atıyor!

HTC, Merkezlerden Kurtaracak Telefon Üretiyor!

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