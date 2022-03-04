HTC'den Metaverse Odaklı Yeni Bir Amiral Gemisi Telefon Geliyor!

Bir dönemin en çok sevilen telefon üreticisi olan HTC, Metaverse yetenekleri olan yeni bir amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtma hazırlığında.

  • Ercan Uğurlu
HTC'den Metaverse Odaklı Amiral Gemisi Telefon

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