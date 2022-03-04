HTC'den Metaverse Odaklı Yeni Bir Amiral Gemisi Telefon Geliyor!

Alman web sitesi WinFuture'a göre HTC; nisan ayında yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu piyasaya sürme planları üzerinde çalışıyor. Daha önce Metaverse'e özel bir model çıkartan şirket, bu yeni girişimine Viverse adı vermişti. HTC'nin sanal gerçeklik gözlüğü Vive VR modelleriyle entegre şekilde çalışan Viverse'ten de yola çıkarak HTC'nin yeni telefonunun da bazı Metaverse özelliklerini taşıyacağı düşünülüyor.
HTC, 2018 yılından bu yana yeni bir amiral gemisi akıllı telefon tanıtmıyor. En son tanıttığı telefonlardan HTC U12+ ülkemizde de o dönem yüksek fiyatı sebebiyle pek ilgi görmemişti. Sonrasında aynı yıl son amiral gemisi HTC Exodus 1'i piyasaya süren şirket, akabindeyse bu alanda sessizliğe bürünmüştü.
Şirketten yeni gelen haberler, HTC'nin yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığını gösterirken, bu yeni telefonun Metaverse özellikleri içereceği bilgisi de direkt şirketin Başkan Yardımcısı Charles Huang'dan geldi. Huang, şirketin yaklaşmakta olan akıllı telefonuna belirli Metaverse yeteneklerini dahil etme planları olduğunu belirtirken, daha fazla detay vermedi.
HTC'nin yeni telefonunu önümüzdeki ay içinde tanıtması bekleniyor. Ancak bu telefonun Avrupa'da satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil.
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