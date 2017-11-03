HTC, Seneye Çift Kameraya Geri Dönecek!
HTC, önümüzdeki sene yeniden çift kameralı telefonlar üretmeyi planlıyor!
HTC, şu sıralar çok popüler olan çift kamera sistemini ilk üreten firmalardan, ama buna rağmen firma, 2015'ten beri çift kameralı bir cihaz üretmedi.
Bugün HTC'nin akıllı cep telefonu bölümü başkanı Chialin Chang, önümüzdeki sene firmadan "kesinlikle" bir çift kameralı telefon göreceğimizi söyledi.
Ayrıca Chang, "Bu özelliğin göze çarpması için bir şeyler düşünmeliyiz" diyor.
Çift kameralara ilgi, özellikle Apple'ın iPhone 7'yi çıkarmasının ardından gelmişti. Ön plandaki nesneleri net gösteren, arka planı bulanıklaştıran "Portre" modu çok popüler oldu. Apple, çift kamera geleneğini bugün çıkacak olan iPhone X'e kadar sürdürdü.
HTC, bu özelliği 2011'de EVO 3D ile tanıtırken, özellikle orta derece bir 3D etki yaptığını vurguluyordu.
3D çılgınlığı sonradan elbette ortalığı sardı, ama HTC teknolojinin HTC One M8 gibi cihazlarda odaklanmada daha fazla kontrol sağlaması üzerinde durdu. Bu yaklaşım hiçbir zaman HTC'nin muhtemelen istemiş olduğu gibi sonuç vermedi.
Sonunda HTC, geçen sene etkileyici HTC 10 cihazını çıkardığında çift kamerayı geride bırakmaya karar verdi. Ne yazık ki, aynı teknolojiyi Instagram dostu yollarla kullanmayı rakipleri Apple ve diğerleri gibi akıl edememişti.
"Göze çarpmak" kesinlikle bu noktadan sonra zor olacak, çünkü piyasa şu an büyük markaların çift arka kameralı cihazlarıyla dolup taşıyor. Ne yazık ki, Chang'ın açıklaması ne kadar umut verici görünse de, gerçek duruma bakınca HTC'nin ortaya çıkmasına yardımcı olduğu bu teknolojiye yeni bir bakış açısı katıp sivrilmesi zor görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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