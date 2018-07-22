HTC telefonlarını Hindistan'dan çekiyor...

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler