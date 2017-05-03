HTC U 11'in Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!
Kısa bir süre içinde tanıtılması beklenen HTC U 11'in tüm özellikleri ortaya çıktı...
HTC'nin bir süredir sızıntılarıyla kendini gösteren yeni amirali HTC U 11, muhtemelen 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte karşımıza çıkacak. Ancak telefonun tüm teknik kadrosu ortaya çıktı bile. Daha önceden de Geekbench skorları sızan HTC U 11, Android 7.1.1 işletim sistemi üzerinde, 1912 tek çekirdek, 6136 çoklu çekirdek performans sonuçlarıyla haber olmuştu. Şimdi ise, telefon hakkında çok daha bilgi mevcut.
Sızan görselde, HTC U 11'in tüm teknik kadrosu yer alıyor. Buna göre HTC U 11'in teknik tablosu şu şekilde olacak:
- Qualcomm Snapdragon 835
- 6 GB RAM ve 128 GB hafıza (4 GB RAM ve 64 GB hafıza seçeneği de olabilir)
- Micro SD kart ile 2 TB'a kadar ek alan desteği
- 5.5-inç LCD ekran (Gorilla Glass 5 ekran koruması ve Edge Sense teknolojisi ile)
- 12-megapiksel f/1.7 UltraPixel 3 arka kamera (UltraSpeed otofokus ve optik imaj sabitleme (OIS) ile)
- 16-megapiksel f/2.0 selfie kamera
- IP57-sertifikası ile su ve toz koruması
- HTC Usonic, 3D ses kaydı ve HTC BoomSound ses geliştirme özelliği
- Parmak izi sensörü
- Qualcomm Quick Charge 3.0
- WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, NFC
- Çift nano SIM kart desteği
Bunlar ek olarak HTC U 11'in batarya kapasitesi 3000 mAh şeklinde olacak. Ayrıca telefonda dosya transferi ve şarj için USB-C portu bulacağız. Telefonda muhtemelen 3.5 mm'lik kulaklık girişi ise olmayacak.
Ortaya çıkan bu bilgiler her ne kadar gerçekçi dursa da, elbette tanıtımın gerçekleşeceği tarih olan 16 Mayıs'a kadar bunlar kesinlik kazanmayacak. Bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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