HTC U11 Plus: Bir Amiral Gemisi Daha Geliyor!
2017 yılının son amiral gemisi, U11 Plus ile HTC'den gelebilir! İşte yeni cep canavarının sızan müthiş özellikleri...
2017 yılının amiral gemisi telefonlarının tamamlandığını düşünüyorsanız, büyük ihtimalle yanılıyorsunuz. HTC, bir süre önce piyasaya sürdüğü son canavarı U11'in daha da iyisini, yani U11 Plus'ı tanıtmak konusunda oldukça ciddi görünüyor.
Her ne kadar bu telefonun 2 Kasım'da gerçekleşecek tanıtımda ortaya çıkacağı net görünmese de - onun yerine HTC 11 Life ile karşılaşmamız mümkün - hakkında önemli iddialar söz konusu. İddiaların sahibi ise, sızıntıları yayınlaması ile meşhur olan Evan Blass'tan başkası değil.
Blass'a göre HTC U11 Plus, 18:9 oranına sahip 6 inç'lik bir ekrana sahip olan. Bu ekran oranı, 2017'nin diğer telefonlarında da sıklıkla karşımıza çıkmıştı. Ayrıca Telefonda Snapdragon 838 işlemci, 6GB RAM bulunacak. Dahili depolama alanı 64 ve 128GB olarak iki farklı seçenek şeklinde karşımıza çıkacak. Batarya ise, 3.930mAh gibi oldukça yüksek bir kapasite sunacak.
12 megapiksel ön kamera ile geleceği iddia edilen telefonun ne zaman tanıtılacağı; hatta varlığı bile kesin değil. 2 Kasım'da U11 Plus'ı göremesek de, önemli ipuçları yakalayacağımıza eminiz...
Cem Sinanoğlu
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