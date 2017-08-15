HTC U11'in Eksiğini Android O Tamamlayacak!
HTC U11 satışa sunulduğunda bu özellikten mahrumdu, ancak çok yakında kavuşacaklar.
Şu an piyasanın en iyi akıllı telefonları arasında yer alan HTC U11, haziran ayında satışa sunulmuştu. Teknik ve çevre özellikleriyle amiral gemileri arasında bulunan telefon, bir özelliği ile ise rakipleri arasında sırıtıyor. Telefonda kablosuz bağlantılar arasında her ne kadar 802.11ac Wi-Fi standardı yer alsa da, Bluetooth 5.0 kullanılamıyor. Onun yerine telefonda Bluetooth 4.2 bağlantı kullanılabilir durumda. Ancak buna karşın Samsung Galaxy S8 ve Sony Xperia XZ Premium gibi rakiplerde Bluetooth 5.0'ı görüyoruz. Neyse ki HTC, çok kısa zaman içinde bu durumu çözecek. Peki, ama nasıl?
HTC U11, Bluetooth 5.0'a çok yakında kavuşacak. Bunun için Android O güncellemesini telefonlarına kurmaları yeterli olacak. Bluetooth 5.0 sertifikasının sahibi olan HTC U11, şu an her ne kadar kullanıcılarına Bluetooth 4.2 üzerinden hizmet veriyor olsa da, Android O ile birlikte bu handikap aşılacak ve Bluetooth 5.0'ın önü açılacak.
Bluetooth 4.2'ye göre çok daha iyi bir kablosuz bağlantı deneyimi sağlayan Bluetooth 5.0, kablosuz bağlantı menzilini tam 200 metreye çıkartmasıyla önemli bir yarayı iyileştiriyor. Yine Bluetooth 4.2'den tam 4 kat daha hızlı olan Bluetooth 5.0, böylece hem mesafe hem veri iletimi konusundaki avantajlarını çok yakında HTC U11 sahiplerine sunacak. Elbette bunun için biraz bekleyeceğiz. Önce Android O'nun HTC U11'e gelmesi gerek.
Ercan Uğurlu
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