HTC U11'in Eksiğini Android O Tamamlayacak!

HTC U11 satışa sunulduğunda bu özellikten mahrumdu, ancak çok yakında kavuşacaklar.

HTC U11'in Eksiğini Android O Tamamlayacak!

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