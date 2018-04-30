HTC U12, Fotoğraflarla Yine Sızdı
HTC'nin heyecanla beklenen telefonu U12'ye ait "inceleme görüntüleri" internette göründü!
HTC'nin sıradaki canavarı HTC U12'ye ait olduğu iddia edilen bir dizi fotorğaf, HTC Taiwan News'un Facebook sayfasında paylaşıldı.
İki selfie kamerasına ve iki arka kameraya yer veren telefon, daha önceki sızıntılara ters düşmüyor. U12'de olacağını duyduğumuz çift LED'li flaş, arka yüzdeki parmak izi tarayıcısı ve kulaklık girişsiz tasarım, yeni sızıntıda da kendini gösteriyor.
Fotoğraflara yakından baktığımızda birbirinden ayrı ses düğmelerinin güç düğmesiyle aynı tarafta yer aldığını görüyoruz. Ekran ise tartışmalı çentiğe yer vermiyor. Bununla birlikte cihazın parlak yüzeyinin cam mı, yoksa metal mi olduğu bilinmiyor.
Önceki raporlar, U12'nin Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM, 3.420mAh pil, 64GB veya 128GB depolama ile geleceğini söylüyordu. 6 inç'lik 18:9 LCD ekrana sahip olduğu iddia edilen telefon, Edge Sense sayesinde sıkılarak kontrol edilebiliyor.
Selfie kameralarının her birinin 8MP, arka yüzdeki kameraların ise 16MP ve 12MP olduğu söyleniyor.
U12'nin ne zaman piyasaya sürüleceğiyle ilgili şimdilik herhangi bir veri yok ancak dedikodular, tanıtımın Mayıs'ta yapılabileceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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