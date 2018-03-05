HTC U12, Nisan'da Snapdragon 845'le Gelebilir!
Yeni sızıntıya göre HTC'nin yeni amiral gemisi, Nisan'da bu etkileyici donanımsal ve yazılımsal özelliklerle gelebilir!
- Zeynel A. Öztürk
HTC'yle ilgili birçok sızıntının kaynağı, ROM geliştiricisi Llabltoofer'e göre HTC U12, Nisan'ın ortasında gelecek.
Llabltoofer'e göre cihaz şu an "Imagine" kod adıyla geliştiriliyor ve Qualcomm'un en son işlemcisi Snapdragon 845 ile gelecek. 6GB RAM'e sahip olan cihazın 256GB'lık bir depolama alanı bulunacak. Telefonun arka yüzünde yer alan çift kameralar, 12MP'lik ve 16MP'lik Sony IMX3xx serisi sensörlerden oluşacak; ön kamera 8MP olacak.
5,99 inç'lik ekranın OLED mi yoksa LCD mi olacağı henüz bilinmiyor. Gücünü 3.420mAh'lik pil'den alan telefon, IP68 su ve toz geçirmezliği sunacak.
Güçlü bir donanıma sahip HTC U12'nin yazılımları da bir hayli ilginç. İddiaya göre telefon, HTC'nin kendi geliştirdiği yüzle kilit açma sistemini kullanacak ve "telefon sıkma" işlevinin yeni sürümü Edge Sense 2.0 ile gelecek. Android Oreo 8.0 ile çalışacağı söylenen telefon, Sense 10 arayüzünü kullanacak ve Project Treble'ı tam olarak destekleyecek. Böylece işletim sistemi, A/B bölüm tabanlı güncellenecek. Yani güncelleme geldiğinde B bölümüne yüklenecek ve telefonu baştan başlattığınızda B bölümünden açılacak. Böylece güncellemenin yüklenmesini beklemek zorunda kalmayacaksınız.
Tüm bu özellikler gayet güçlü bir telefona işaret ediyor. Şimdilik geriye kalanlar, telefonun tasarımı ve ne zaman çıkacağı.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Gelir gelmez alınması gereken bir telefon.