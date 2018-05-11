HTC U12 Plus'ın Fiyatı Can Yakacak

HTC U12 Plus piyasaya gök taşı gibi inip yüksek fiyatıyla fena halde can yakacak.

HTC U12 Plus Çok Pahalı Olabilir

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