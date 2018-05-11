HTC U12 Plus'ın Fiyatı Can Yakacak
HTC U12 Plus piyasaya gök taşı gibi inip yüksek fiyatıyla fena halde can yakacak.
Eğer detayları kaçırdıysanız, HTC U12 Plus 23 Mayıs'ta duyurulacak ve siyah, kırmızı gül, menekşe ve yarı saydam renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek. HTC daha önce de yarı saydam bir telefon piyasaya sürmüştü (HTC U11 Plus). O telefonun yarı saydam arkası altında siyah gölgelik bulunuyordu, U12 Plus'ın saydam altından görünen rengi ne olacak henüz belli değil.
Tanıdık sızıntı uzmanı Roland Quandt'a göre telefon 6.0-inç ekran ve Avrupa'da en az 64GB depolama alanı ile gelecek. Bu da sızıntının niteliği hakkında ipucu veriyor, yani dünyanın farklı bölgelerine farklı bellek ve depolama seçenekleri gelebilir. Telefonun hem tek hem de çift SIM modelleri olacağı söyleniyor, ayrıca U12 Plus'ın "hiç ucuz olmayacağı" iddiasının altı çiziliyor. Quandt fiyat konusunda sıkıştırıldığında şunları söyledi: "fiyatlar gerçekten çok yüksek, belki de hatalı, bu yüzden ben de emin değilim".
Umarız fiyat konusundaki söylentiler gerçekten hatalı çıkar, çünkü Quandt'ın ifade biçimine bakılırsa HTC U12 Plus, iPhone X ve Galaxy S9'a yakın; hatta çok daha yüksek bir fiyata sahip olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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