HTC U12+ Tanıtım Öncesinde Yine Sızdı!
Beklenen yeni amiral gemisi HTC U12+'ın özellikleri, HTC tarafından "yanlışlıkla" sızdırıldı!
HTC U12+'ın resmi tanıtımı yarın gerçekleşecek, ancak görünüşe bakılırsa firma kendini tutamadı bazı detayları kendi web sitesinde erkenden sızdırdı.
Telefonun özellikleri, bir süre herkese açılan teste yönelik bir alan adı altında listelendi. Sayfadaki U12+ resimleri, telefonun Galaxy S9 gibi çentiksiz, ince çerçeveli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Ancak HTC, 6 inç'lik QHD+ ekranda OLED yerine LCD6 teknolojisini kullanıyor. Snapdragon 845 işlemciye ve 6GB RAM'e sahip cihazda 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. microSD kart yuvası, depolama alanının üzerine 2TB'a kadar alan eklemenize olanak tanıyor.
IP68 toz ve su dayanıklılığı sunan cihazın pil kapasitesi 3.500mAh. HTC U12+'ın fiyatı 5.888 yuan, yani yaklaşık 924 dolar olacak.
Ekonomik sıkıntılar çekmeye devam eden HTC, durumunu düzeltmek için bu sene altı telefon modeli tanıtacağını söylemişti. Bu telefonların bazılarına görme fırsatı bulmuştuk.
Zeynel A. Öztürk
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