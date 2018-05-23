HTC U12+ Tanıtım Öncesinde Yine Sızdı!

Beklenen yeni amiral gemisi HTC U12+'ın özellikleri, HTC tarafından "yanlışlıkla" sızdırıldı!

HTC U12+ Tanıtım Öncesinde Yine Sızdı!

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