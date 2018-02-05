HTC U12'den Video Sızdı!

HTC'nin yeni amiral gemisi, sızan videoda yeteneklerini böyle sergiliyor!

Oynat HTC U12'den Video Sızdı! HTC'nin yeni amiral gemisi, sızan videoda yeteneklerini böyle sergiliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Sizin için seçtik: Teknolojik hediyeler!

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Geleceğin "Aynasız" Otomobillerine Özel Kamera
Farklı Bir Otonom Araba: Nuro R1
"Yılın Oyunu Sürümü" Ne Anlama Geliyor?
Sevgililer Günü Hediyesi için En iyi Telefonlar
Sony son çeyrekte rekor kırdı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir