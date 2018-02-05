HTC U12'den Video Sızdı!
HTC'nin yeni amiral gemisi, sızan videoda yeteneklerini böyle sergiliyor!
HTC'nin sıradaki amiral gemisi telefonu HTC U12 (veya HTC Imagine), Tayvan'dan geldiği söylenen bir videoyla kendini gösterdi.
Tayvan'daki bir 5G etkinliğinde HTC'nin yeni mobil ağın özelliklerini gösterdiği telefon, SOGI YouTube kanalına göre 6 inç'lik "çerçevesiz" 18:9 ekranla geliyor. Videoda telefonun 809,58Mbps gibi etkileyici bir indirme hızına ulaştığını görüyoruz. Bu hız, cihazın 1,2Gbps'ye kadar indirme hızlarına olanak tanıyan Qualcomm X20 LTE modemi kullandığının, dolayısıyla Snapdragon 845 gibi bir yonga seti taşıdığının bir işareti.
Cihaz hakkında tüm bildiklerimiz, hemen hemen bunlardan ibaret. HTC'nin gösterdiği bu telefon isimsiz bir model de olabilir ve amiral gemisinin adı, U12 olmayabilir. Yine de sızıntının @evleaks'ten gelmesi ve hesabın bu telefonun HTC'nin bir sonraki amiral gemisi olduğunu söylemesi, ihtimalleri kuvvetlendiriyor.
Zeynel A. Öztürk
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