HTC U12'den yeni sızıntı
HTC'nin 2018 için hazırladığı amiral gemisinden bir çizim sızdı!
HTC U12'nin bu senenin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Yeni gelen bir çizim, Tayvanlı firmanın tasarımda bazı değişiklikler yapabileceğini gösteriyor.
SuggestPhone'un paylaştığı görüntüde alıştığımız, sıra dışı olmayan bir akıllı telefon görüntüsü var. Ön yüzde herhangi bir düğme yer almıyor ve bu, parmak izi tarayıcısının arka yüze taşındığını gösteriyor olabilir. HTC'nin Apple gibi parmak izini bırakarak, tamamen yüz taramaya geçmiş olma ihtimali de var. Parmak izi sensörünün ön yüzden kaldırılması, daha fazla ekran alanı demek.
Sızan görüntüde ön yüz tamamen siyah göründüğü için ekranın nerede başladığını görmek zor.
HTC'nin "tamamen ekran" modasına ayak uydurmaya başladığını HTC U11 Plus'ta görmeye başlamıştık, ancak firmanın amiral gemileri henüz bu adımı atmadı. U12, bu adımı atan cihaz olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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