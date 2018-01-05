HTC U12'den yeni sızıntı

HTC'nin 2018 için hazırladığı amiral gemisinden bir çizim sızdı!

HTC U12'den yeni sızıntı

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