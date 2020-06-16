HTC U20 5G ve Desire 20 Pro Resmi Olarak Tanıtıldı

HTC, iki yeni telefonu, HTC U20 5G ve Desire 20 Pro'yu tanıttı. 5.000mAh'lik güçlü pil kapasitesiyle gelen telefonların öne çıkan özellikleri, haberimizde.

HTC U20 5G ve Desire 20 Pro Tanıtıldı

HTC'nin bugün tanıttığı Desire 20 Pro, beraberinde bir sürprizle, orta seviye HTC U20 5G ile geldi.

İlk aşamada sadece Tayvan'da satılacak olan yeni iki telefon, 5.000mAh pil ve dört arka kamerayla geliyor. İki telefonun daha güçlüsü olan HTC U20 5G, 6,8 inç FHD+ LCD delikli ekranla karşımıza çıkıyor. Ön yüzünde 32MP'lik kamera bulunan cihazın arka yüzünde 48MP, 8MP ve 2MP'lik üç kamera sıralanıyor. Parmak izi tarayıcısı arka yüzde, kameraların yanında bulunuyor. Snapdragon 765G işlemci ve 8GB RAM ile gelen HTC U20 5G, isminden anlaşıldığı üzere 5G bağlantısı sunuyor. İşletim sistemi olarak Android 10'u kullanan telefonda NFC yeteneği de mevcut.

Alt seviye HTC Desire 20 Pro, 6,5 inç FHD+ LCD ekran, 19,5:9 ekran oranı ve 25MP ön kamerayla geliyor. Arka kamera dizilimi U20 5G ile aynı olan Desire 20 Pro, parmak izi tarayıcısını yine arka yüzünde konumlandırmış. Android 10 ve NFC ile gelen telefonda 3,5mm kulaklık girişi ve çift bantlı Wi-Fi bulunuyor. Cihaz, işlemci olarak Snapdragon 665 SoC'yi tercih ediyor ve üzerinde 6GB RAM'e yer veriyor.

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