HTC'den Müjdeli Haber: Yakında Yeni Bir Amiral Gemisi Telefon Geliyor

HTC, U12+'tan sonra yeni bir amiral gemisi akıllı telefon hazırlığında. Ayrıca orta segment bir telefon da tanıtacağı bilinen HTC'nin yeni telefon planları şöyle...

  • Ercan Uğurlu
HTC, Yakında Yeni Bir Telefon Tanıtacak!

Bir dönem Türkiye'de de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olan HTC, son dönemde birçok pazardan çekilme kararı aldı ve faaliyetlerini farklı alanlarla sınırladı. Ülkemizde de son olarak görmeyi beklediğimiz, ancak bir türlü satışa çıkmayan HTC U12+'tan sonra bir daha HTC'yi Türkiye'de görür müyüz, şimdilik bilinmez. Hatta HTC U12+, şirketin son amiral gemisi akıllı telefonuydu ve Mayıs 2018 tarihinde tanıtılmıştı. Ancak HTC, akıllı telefon sevdasından vazgeçmemiş. Şimdilerde yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışan HTC, yakında yeni bir duyuruyla karşımızda olabilir.

Gelen bilgilere göre HTC, şimdilerde yeni bir amiral gemisi planı içerisinde. 5G destekli olacağı bilinen yeni amiral gemisi telefonun, Snapdragon 865 işlemci içereceği ve temmuz ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu gizemli telefonun tasarımı da, şirketin son modeli U12+ benzeri olacak. Diğer özellikleri ise şimdilik belli değil.

Raporda ayrıca, HTC'nin haziran ayında orta sınıf bir akıllı telefonu daha tanıtacağı söyleniyor. Bu telefonda da Snapdragon 6xx yonga setli bir modelini kullanacağı söylenen HTC'nin bu 2 ürününü Türkiye'de görür müyüz bilinmez. Fakat gelen haberlere göre her 2 telefon da yalnızca Çin için hazırlanıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
Merakla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayınlandı! Dark 3. sezon ne zaman?
BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünlerinde aksiyon kamerası, TV, kulaklık fırsatı
Günün En çok Okunanları
Microsoft Edge'in İçinden, Google Chrome'un Meşhur Dinozoruna Rakip Çıktı
Huawei'nin 29.999 TL'lik Katlanabilir Telefonu Mate Xs'i İnceledik!
İki Büyük Teknoloji Devinin Çalışanları, Büyük Bir Şok ile Karşı Karşıya
Facebook Collab: Facebook'tan, Tik-Tok Benzeri Bir Müzik Yapma Uygulaması
Evinizin Havasını Nasıl Tazeleyebilirsiniz?

 

 