HTC'den Müjdeli Haber: Yakında Yeni Bir Amiral Gemisi Telefon Geliyor

Bir dönem Türkiye'de de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olan HTC, son dönemde birçok pazardan çekilme kararı aldı ve faaliyetlerini farklı alanlarla sınırladı. Ülkemizde de son olarak görmeyi beklediğimiz, ancak bir türlü satışa çıkmayan HTC U12+'tan sonra bir daha HTC'yi Türkiye'de görür müyüz, şimdilik bilinmez. Hatta HTC U12+, şirketin son amiral gemisi akıllı telefonuydu ve Mayıs 2018 tarihinde tanıtılmıştı. Ancak HTC, akıllı telefon sevdasından vazgeçmemiş. Şimdilerde yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışan HTC, yakında yeni bir duyuruyla karşımızda olabilir.
Gelen bilgilere göre HTC, şimdilerde yeni bir amiral gemisi planı içerisinde. 5G destekli olacağı bilinen yeni amiral gemisi telefonun, Snapdragon 865 işlemci içereceği ve temmuz ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu gizemli telefonun tasarımı da, şirketin son modeli U12+ benzeri olacak. Diğer özellikleri ise şimdilik belli değil.
Raporda ayrıca, HTC'nin haziran ayında orta sınıf bir akıllı telefonu daha tanıtacağı söyleniyor. Bu telefonda da Snapdragon 6xx yonga setli bir modelini kullanacağı söylenen HTC'nin bu 2 ürününü Türkiye'de görür müyüz bilinmez. Fakat gelen haberlere göre her 2 telefon da yalnızca Çin için hazırlanıyor.
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