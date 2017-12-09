HTC Vive Focus ile Yeni Dönem Başlıyor!
HTC'nin kablolarla boğuşmamıza gerek bırakmayan bağımsız VR başlığı Vive Focus'un tüm bilinmeyenleri açıklandı!
6DoF "world-scale" izlemeye sahip Vive Focus bağımsız VR başlığını daha önce görme şansımız olsa da, HTC şimdiye kadar ne fiyatını ne de detaylı donanım özelliklerini açıklamıştı. Ama şimdi neredeyse bir ay sonra, sonunda bazı cevaplara kavuştuk. İlk olarak, 12 Aralık'ta cihaz Çin'de 3,999 yuan ya da 600 dolar civarında ön siparişe açılacak, sevkler ise önümüzdeki sene ocak ayında başlayacak. Bu fiyat orijinal PC-bağlantılı Vive'dan çok farklı değil, vergisiz ABD fiyatı 599 dolar olan cihazın Çin'deki fiyatı 830 dolardı.
Fiyat ve ne zaman çıkacağı bilgileri yanında HTC, cihazın donanımı hakkında da daha fazla açıklama yaptı. Vive Focus'un içinde zaten Qualcomm Snapdragon 835 yongası olacağını biliyorduk, şimdi ise bir 2,880 x 1,600 tek-parça AMOLED ekran olacağını da biliyoruz. Bu da Vive'ın iki AMOLED panelden meydana gelen 2,160 x 1,200'lük ekranından daha keskin.
İki başlığın da aynı 110-derece görüş alanı olsa da, Vive Focus'un 75 HZ'lik yenileme hızı, Vive'ın 90 Hz'sinden biraz daha yavaş. Bunların yanında, içten dışarı izleme modülünün mekanizması şimdilik bir sır. Ağırlığı konusunda kesin bir bilgi olmasa da, kablolu versiyonundan daha hafif olduğunu biliyoruz.
Pil ömrüne gelince, HTC'nin iddiasına göre tek bir şarj, üç saatlik devamlı kullanım veya bir haftanın üzerinde uyku modu için yeterli. Ve tüm akıllı telefonlar gibi, Vive Focus'u bir güç kaynağına bağlayabilirsiniz, ideal olarak tam özgürlük için taşınabilir bir batarya kullanılabilir ve bu sayede üç saatten uzun kullanmanız mümkün olabilir.
Özellikler genel olarak bu şekilde. Bunun yanında bu VR başlığının hiçbir zaman Çin'in dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ve Oculus'un Project Santa Cruz'u ile yarışıp yarışmayacağı bilinmiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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