HTC' Vive Focus İlk Kez Ortaya Çıktı!

HTC'nin bir bilgisayara ya da telefona ihtiyaç duymayan, bağımsız VR başlığı Vive Focus, yanında Vive Wave sürprizi ile birlite ortaya çıktı!

HTC' Vive Focus İlk Kez Ortaya Çıktı!

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